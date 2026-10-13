Rating Colombia del 12 de octubre de 2026, según CNC: la alocución presidencial estuvo firme

Resumen del rating del 12 de octubre en Colombia por CNC y la programación de fútbol programada para este martes 13.

Presidente Abelardo de la Espriella | Reuters

Si bien muchos colombianos aprovecharon para viajar y despejarse un poco de su rutinas, otros utilizaron el puente festivo para descasar en casa. La televisión sigue acompañando a muchas personas en sus hogares y el lunes 12 de octubre no fue la excepción, pues muchos disfrutaron de distintos programas, pero no dejaron de lado la alocución del presidente Abelardo de la Espriella.

Rating en Colombia del 12 de octubre de 2026, según CNC

Alocución Presidencial | Caracol TV | 16,6969 %. Noticias Caracol PRM | Carcol TV | 15,9222 %. El Rastro parte 1 | Caracol TV | 13,4981 %. Noticias Caracol MD | Caracol TV | 10,4957 %. Masterchef Celebrity | Canal RCN | 8,8667 %. Pura Diversión (El Coco) | Caracol TV | 8,8232 %. El Rastro parte 2 | Caracol TV | 8,2922 %. Festivo Premier (Operción Fortune: El Gran Engaño) | Caracol TV | 6,8718 %. Alocución Presidencial | Canal RCN | 5,9298 %. Pura Diversión (Muertos del Susto) | Caracol TV | 5,6536 %.

Programación de fútbol para el martes 13 de octubre de 2026

11:45 a.m. | Lens vs Sporting CP | Champions League.

11:45 a.m. | Sabah Baku vs Slavia Praga | Champions League.

2:00 p.m. | Arsenal vs Lille | Champions League.

2:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Manchester United | Champions League.

2:00 p.m. | Galatasaray vs Barcelona | Champions League.

2:00 p.m. | Inter de Milán vs Club Brujas | Champions League.

2:00 p.m. | RB Leipzig vs PSV | Champions League.

2:00 p.m. | Viking vs Bayern Munich | Champions League.

2:00 p.m. | Villarreal vs Napoli | Champions League.

6:30 p.m. | Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas | Liga BetPlay.

7:30 p.m. | Boca Juniors vs Vasco da Gama | Copa Sudamericana.

8:30 p.m. | Millonarios vs Once Caldas | Liga BetPlay.

Así se mide el rating en Colombia

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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