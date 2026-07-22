Rating Colombia del 21 de julio de 2026, según CNC: ‘Yo me llamo’ le gana el pulso a ‘Masterchef Celebrity’

Tanto RCN como Caracol estrenaron un par de programas, sin embargo los colombianos demostraron cuál es su canal favorito.

Yo Me Llamo 2026/ Facebook.

Después de lo que fue la disputa del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, los canales principales de televisión abierta: RCN y Caracol lanzaron programación nueva nocturna. ‘Yo me llamo’, uno de los realitys más vistos en la historia le ganó el pulso a ‘Masterchef Celebrity’, quien este martes 23 de julio ocupó la tercera posición.

Rating en Colombia del 21 de julio de 2026, según CNC

1. Yo me llamo | Canal Caracol | 14.09%

2. Noticias Caracol PRM | 10.7%

3. Masterchef Celebrity | Canal RCN | 9.37%

4. Pa’ seguirte queriendo | Canal RCN | 7.59%

5. Vecinos | Canal Caracol | 7.52%

6. Noticias Caracol MD | 6.90%

7. Espacio político: Partido MAIS | Canal RCN | 5.14%

8. La rosa de Guadalupe 2 | Canal RCN | 4.79%

9. Enfermeras | Canal RCN | 4.78%

10. Noticias RCN PRM | 4.42%

Programación de fútbol hoy, 22 de julio del 2026

07:30 p.m. | Junior vs Barranquilla F.C | Copa BetPlay.

05:00 p.m. | Medellín vs Vasco da Gama | Copa Sudamericana.

07:30 p.m. | Lanús vs Cienciano | Copa Sudamericana.

07:30 p.m. | Sporting Cristal vs Bragantino | Copa Sudamericana.

Así se mide el rating en Colombia

En efecto, hay varias compañías que se encargan de la medición de contenidos, pero ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta se encarga de estipular el rating a diario en la televisión colombiana.

Para publicar los resultados, primero se toman los datos de cientos de miles de decodificadores en territorio colombiano, los cuales son analizados en tiempo real. Con eso se saca la preferencia de los televidentes. La dinámica se encamina a definir el porcentaje de puntuación, recordando que si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating de los últimos cinco días en Colombia

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