Paro nacional de transportistas octubre 2026: ¿Cuándo inicia, qué carreteras bloquean y cómo afecta a la CDMX?

La protesta, convocada por la Canacar y otras agrupaciones, se mantendrá por tiempo indefinido ante las denuncias de inseguridad, extorsiones y costos de operación

Se espera un nuevo megabloqueo en las carreteras federales de México | Reuters

El paro nacional de transportistas en México está programado para el lunes 26 de octubre de 2026, cuando organizaciones del autotransporte de carga suspenderán actividades y realizarán movilizaciones en carreteras federales, accesos a ciudades y corredores de distribución. La protesta, convocada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y otras agrupaciones, se mantendrá por tiempo indefinido ante las denuncias de inseguridad, extorsiones y costos de operación.

La Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo figuran entre las entidades donde podrían registrarse afectaciones viales, principalmente en las conexiones carreteras utilizadas para el traslado de mercancías. Aunque los organizadores han señalado que no contemplan cierres totales de autopistas, la presencia de unidades estacionadas y la suspensión de servicios podrían generar complicaciones para automovilistas, empresas y centros de distribución.

¿Cuándo empieza el paro nacional de transportistas de México? Esto anunció la Canacar

El paro nacional comenzará el lunes 26 de octubre de 2026, a partir de las 8:00 horas, de acuerdo con el anuncio de la Canacar y los reportes de las organizaciones participantes. La convocatoria contempla una suspensión de actividades por tiempo indefinido, por lo que no existe una fecha establecida para reanudar las operaciones. El presidente nacional de Canacar, Augusto Ramos Melo, confirmó la decisión durante una conferencia de prensa celebrada este viernes 23 de octubre.

A la convocatoria se sumaron la Federación Mexicoamericana de Transportistas (FEMATRAC), la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (INDECO). HAMOTAC también difundió un llamado a sus integrantes para comenzar las manifestaciones desde las 6:00 horas en distintas entidades, por lo que los horarios de concentración podrían variar según la organización y la región.

Los representantes del sector explicaron que la medida consiste principalmente en detener unidades de carga y suspender servicios de transporte, sin cerrar por completo las carreteras. Carlos García Álvarez, dirigente de HAMOTAC, señaló a El Sol de México que, cuando los vehículos permanezcan sobre la vía, buscarán dejar carriles disponibles para la circulación. Sin embargo, la presencia de camiones podría reducir la capacidad de tránsito en determinados puntos.

¿Qué carreteras bloquearán los transportistas por el paro nacional y cómo afectarán a la CDMX?

Entre las carreteras identificadas con afectaciones previstas para el lunes 26 de octubre destacan la autopista México-Pachuca y el Arco Norte, de acuerdo con representantes de Canacar en Hidalgo. En la México-Pachuca, los efectos del paro podrían concentrarse en zonas relacionadas con la actividad industrial de Tizayuca, Zapotlán y Tolcayuca, mientras que en el Arco Norte se señala el tramo Ajoloapan-Atitalaquia. Los transportistas de Hidalgo aclararon que no contemplan cerrar casetas, sino detener operaciones y mantener unidades en patios y paraderos.

En el caso de la Ciudad de México, las principales afectaciones podrían presentarse en sus accesos carreteros y las conexiones con el Estado de México, donde se concentra parte de la actividad de transporte y distribución. También se mantienen bajo vigilancia corredores industriales de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tepotzotlán y Tlalnepantla, además del corredor Toluca-Lerma. La suspensión de operaciones podría retrasar el movimiento de mercancías hacia la capital, aunque hasta el viernes 23 de octubre no se había confirmado una lista de avenidas de la CDMX que serían cerradas por esta protesta.

Los reportes también contemplan movilizaciones en Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Morelos, entre otras entidades. En Morelos se prevé que algunas unidades permanezcan estacionadas a un costado de tramos federales, mientras que en Guanajuato los dirigentes locales plantearon evitar afectaciones durante las horas de mayor tránsito. No obstante, las organizaciones todavía no han publicado una relación nacional definitiva de carreteras con cierres confirmados, por lo que es necesario distinguir entre las zonas con presencia anunciada de transportistas y los bloqueos que efectivamente pudieran realizarse.

¿Por qué harán paro nacional los transportistas y cuál es la respuesta de autoridades?

La principal exigencia de los transportistas es reforzar la seguridad en las carreteras mexicanas ante los robos de unidades, asaltos, extorsiones, cobros de piso y agresiones contra operadores. Durante el anuncio del paro, Canacar informó que hasta septiembre de 2026 se habían registrado mil 105 robos al autotransporte de carga y 15 conductores asesinados, cifras presentadas por la organización para explicar los riesgos que enfrentan sus agremiados. También denunciaron cobros excesivos de grúas y corralones, así como presuntos abusos de autoridades.

Otro motivo de la protesta está relacionado con los costos del combustible, las casetas, los seguros, el mantenimiento de camiones y los cambios fiscales previstos para 2027. El sector busca conservar el estímulo fiscal del 50 por ciento por el pago de peajes y cuestiona la propuesta de reducir de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales para acceder al beneficio. Los representantes consideran que estas modificaciones podrían afectar la operación de las empresas, especialmente de los transportistas con menores márgenes de ganancia.

Ante el anuncio, la Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró su disposición a dialogar con las organizaciones transportistas y aseguró que existen mecanismos institucionales para atender sus demandas mediante mesas de trabajo con las autoridades correspondientes. La dependencia también hizo un llamado a evitar afectaciones a la ciudadanía, al tránsito y al traslado de mercancías. Mientras continúan los acercamientos, los automovilistas que tengan previsto circular por carreteras federales el lunes 26 de octubre pueden consultar los reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional Carreteras, debido a que los puntos de concentración y las condiciones de circulación podrían cambiar durante la jornada.