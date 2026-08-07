México confirma 33 casos de cyclospora: síntomas y medidas de prevención contra el parásito de la diarrea explosiva

Autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica y realizan inspecciones en Quintana Roo ante los casos de ciclosporiasis detectados en México

México confirma más de 30 casos de ciclosporiasis | Reuters

México confirmó 33 casos de ciclosporiasis, una infección intestinal provocada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, situación que llevó a las autoridades sanitarias a reforzar la vigilancia epidemiológica y las investigaciones para determinar el posible origen de los contagios registrados en el país.

La atención se ha concentrado especialmente en Quintana Roo después de que autoridades sanitarias de otros países detectaron infecciones entre personas que habían viajado recientemente a México. Cinco brigadas realizaron inspecciones en 16 hoteles de la entidad y tomaron muestras para su análisis, como parte de las medidas implementadas para identificar posibles factores de riesgo.

El caso también ha despertado atención internacional debido a los reportes relacionados con turistas. Reino Unido notificó 67 casos entre finales de abril y mediados de julio, de los cuales 51 correspondían a personas que habían realizado viajes a la Riviera Maya, de acuerdo con la información difundida por las autoridades británicas y retomada en los reportes sobre el brote.

Las investigaciones habían puesto inicialmente bajo observación a lechugas producidas en México por una posible asociación epidemiológica con contagios en Estados Unidos. Sin embargo, la Secretaría de Salud y Cofepris informaron que las muestras analizadas tanto en México como en Estados Unidos resultaron negativas para Cyclospora cayetanensis. Las autoridades enfatizaron que una asociación estadística no constituye una prueba de que la contaminación haya ocurrido en territorio mexicano.

¿Qué es y cuáles son los síntomas de la cyclosporiasis?

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal ocasionada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, que afecta principalmente al intestino delgado. Una persona puede adquirir la infección después de consumir alimentos o agua contaminados con el parásito, aunque algunas personas infectadas pueden no presentar síntomas.

El síntoma más característico es la diarrea acuosa y frecuente, cuyas evacuaciones pueden ser repentinas e intensas, razón por la cual coloquialmente se le ha relacionado con el término “diarrea explosiva”. Esta expresión no corresponde a un diagnóstico médico específico y una diarrea intensa no significa necesariamente que exista una infección por Cyclospora.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalan que otros síntomas pueden ser pérdida del apetito, pérdida de peso, cólicos abdominales, inflamación, aumento de gases, náuseas y cansancio prolongado. Con menor frecuencia también pueden presentarse vómitos, dolores corporales, dolor de cabeza y fiebre baja.

Los síntomas suelen aparecer aproximadamente una semana después de consumir el alimento o agua contaminados, aunque el periodo puede ir desde unos dos días hasta dos semanas o más. Sin tratamiento, las molestias pueden extenderse durante varias semanas y, en algunos casos, desaparecer temporalmente para después regresar.

¿Cómo se transmite el parásito de la diarrea explosiva?

La principal vía de transmisión ocurre cuando una persona consume alimentos o agua contaminados con materia fecal que contiene Cyclospora. Los productos frescos que se consumen crudos pueden representar un riesgo cuando han estado expuestos a fuentes contaminadas durante su producción, procesamiento o preparación.

A diferencia de otros agentes gastrointestinales, la transmisión directa de una persona a otra es considerada poco probable. Por esta razón, las investigaciones epidemiológicas suelen centrarse en alimentos, agua y posibles fuentes comunes de exposición entre las personas infectadas.

Las autoridades mexicanas mantienen abiertas las investigaciones sobre los casos recientes. Hasta ahora no se ha establecido de manera concluyente qué alimento o fuente provocó los contagios reportados en México, mientras que los análisis realizados a las muestras de lechuga relacionadas inicialmente con las investigaciones dieron resultados negativos.

Medidas para prevenir la cyclosporiasis

Entre las principales recomendaciones se encuentra lavarse correctamente las manos con agua y jabón antes y después de manipular frutas y verduras, además de lavar los productos frescos con agua corriente antes de comerlos, cortarlos o cocinarlos. Los alimentos firmes, como melones o pepinos, pueden limpiarse con un cepillo destinado exclusivamente para frutas y verduras.

También es recomendable retirar las partes dañadas de frutas y verduras y refrigerar los productos cortados, pelados o cocinados dentro de las dos horas posteriores a su preparación. En zonas donde exista riesgo de contaminación también debe prestarse especial atención a la procedencia y seguridad del agua utilizada para beber o preparar alimentos.

Los CDC advierten que los métodos químicos habituales utilizados para desinfectar alimentos o agua no necesariamente eliminan a Cyclospora, por lo que las prácticas de higiene y manipulación segura de alimentos resultan fundamentales para reducir el riesgo de infección.

Las personas que presenten diarrea persistente, signos de deshidratación o síntomas gastrointestinales que no mejoren deben buscar valoración médica, especialmente si recientemente realizaron un viaje a una zona donde se han identificado casos. México mantiene bajo seguimiento epidemiológico los 33 contagios confirmados mientras continúa la investigación para establecer el origen de las infecciones.

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