Roberto Montoya inicia su era en Comunicaciones: ¿lo sacará de la crisis?

El mexicano ya dirigió su primera práctica y prepara su esperado debut.

Roberto Montoya es el nuevo entrenador de Comunicaciones | @CremasOficial

Roberto Montoya comenzó oficialmente su etapa como entrenador de Comunicaciones. El técnico mexicano dirigió este domingo su primera práctica al frente del plantel crema y ya prepara el partido ante Marquense por la octava jornada del Torneo Apertura 2026. Su llegada forma parte de una profunda renovación deportiva de los albos, que también incorporaron al histórico José Manuel Contreras como nuevo director deportivo.

Montoya asume un equipo necesitado de resultados y estabilidad después de un comienzo de campeonato marcado por los cambios. Marco Antonio “Fantasma” Figueroa inició el Apertura 2026 como entrenador, pero dejó el cargo después de los malos resultados. Posteriormente, Kevin García tomó el mando de manera interina y su breve ciclo terminó condicionado por un grave error reglamentario cometido en el empate ante Mixco.

Roberto Montoya dirigió su primer entrenamiento con Comunicaciones

El nuevo entrenador no perdió tiempo después de ser anunciado. Montoya encabezó su primera práctica en la cancha alterna del Estadio Cementos Progreso, donde comenzó a preparar al equipo para el compromiso del miércoles ante Deportivo Marquense. El mexicano estará acompañado por un nombre muy identificado con la historia reciente de Comunicaciones. Agustín “Tin” Herrera, exgoleador y protagonista del histórico hexacampeonato albo, será uno de sus asistentes. El cuerpo técnico también estará integrado por el mexicano Manuel Corona como entrenador de porteros y el argentino Juan Miguel Bertani.

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Montoya conoce perfectamente el futbol guatemalteco. Antes de llegar a Comunicaciones pasó por Antigua GFC, Guastatoya, Malacateco y Cobán Imperial, equipo al que dirigió en dos etapas y con el que consiguió uno de los mayores logros de su carrera al proclamarse campeón del Torneo Apertura 2022.

Todo apunta a que el estreno de Montoya se producirá rápidamente. Comunicaciones recibirá a Deportivo Marquense el miércoles por la octava jornada del Apertura 2026, en un encuentro programado para las 18:00 horas en el Estadio Cementos Progreso. El entrenador tendrá apenas unos días para trabajar con sus nuevos futbolistas antes de su primera prueba. Más allá del poco tiempo disponible, el objetivo inmediato será conseguir una victoria que permita comenzar a cambiar el presente de un equipo que viene acumulando golpes tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Comunicaciones podría perder en la mesa el punto conseguido ante Mixco

Comunicaciones empató 1-1 ante Deportivo Mixco el sábado en el estadio Santo Domingo de Guzmán, por la séptima jornada del Apertura 2026. Esteban García puso en ventaja a los locales, pero los cremas consiguieron rescatar un punto en la última jugada del encuentro gracias a un penal convertido por Karel Espino al minuto 90+4. El equipo fue dirigido de manera interina por Kevin García.

Sin embargo, el resultado quedó condicionado por un grave error del cuerpo técnico albo. Durante el encuentro, Comunicaciones habría incumplido la regla 6+5, que establece la cantidad de futbolistas nacionales y extranjeros que pueden permanecer simultáneamente en el terreno de juego. Esta situación abre la posibilidad de que Mixco presente la acción correspondiente y que los cremas pierdan el encuentro 3-0 en la mesa, además de exponerse a una sanción económica. Por el momento, conviene manejarlo como una posible sanción y no como un resultado oficialmente modificado hasta que exista una resolución.

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Una nueva etapa para intentar sacar a Comunicaciones de la crisis

Montoya recibe así un club que necesita respuestas inmediatas. En cuestión de días, Comunicaciones cambió de entrenador, apostó por un nuevo director deportivo y quedó expuesto a perder un partido por una irregularidad reglamentaria.

Ahora la pelota pasa al nuevo proyecto encabezado por Montoya y Contreras. El duelo frente a Marquense marcará el comienzo deportivo de esta etapa y ofrecerá la primera señal de si los cambios pueden producir la reacción que necesita uno de los clubes más importantes del futbol guatemalteco.

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