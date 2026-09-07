Armando González en vivo: horario y donde ver el Olympiacos vs Volos de la jornada 2 de la Copa de Grecia 2026
La Hormiga González busca su segundo gol con Olympiacos, que recibe al Volos en el estadio Georgios Karaiskakis por la jornada 2 de la Copa de Grecia
Armando ‘la Hormiga’ González tendrá una nueva oportunidad de jugar con Olympiacos este martes 8 de septiembre, cuando el conjunto de El Pireo reciba al Volos por la jornada 2 de la fase de liga de la Copa de Grecia 2026-27. El partido se disputará en el estadio Georgios Karaiskakis, pocos días después del cruce entre ambos clubes en la Superliga.
Olympiacos abrió el torneo con un triunfo de 4-0 ante AEL Larissa, resultado que lo colocó en el primer lugar con tres puntos y diferencia de +4. González marcó en ese compromiso su primer gol con el club y dio una asistencia. Volos, por su parte, empató 2-2 ante Kalamata y aparece en el séptimo puesto con una unidad.
El duelo también representa una revancha inmediata entre los dos equipos. El sábado 5 de septiembre empataron 1-1 en la jornada 3 de la Superliga de Grecia. González entró al campo en el minuto 45+3 en sustitución de Ayoub El Kaabi y disputó toda la segunda mitad.
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¿Cuándo y a qué hora juega Armando González en la jornada 2 de la Copa de Grecia 2026?
El Olympiacos vs Volos se llevará a cabo este martes 8 de septiembre de 2026. La Federación Helénica de Fútbol estableció el inicio a las 21:45 horas de Grecia, que corresponden a las 12:45 horas de la Ciudad de México. El encuentro tendrá como sede el estadio Georgios Karaiskakis.
El equipo de José Luis Mendilibar buscará su segunda victoria en el torneo después de los cuatro goles que marcó ante Larissa. Para González será la posibilidad de volver a tener actividad en la Copa, competencia en la que ya registra un gol durante su primera temporada con Olympiacos.
¿Quién transmite en vivo el partido del Olympiacos y dónde ver a Armando González en la Copa de Grecia?
El partido podrá verse en México a través de la multiplataforma de Claro Sports, donde te llevaremos toda la cobertura, el análisis y los mejores momentos de este vibrante partido.
De esta manera, todos los aficionados podrán seguir el encuentro mediante nuestra señal, donde le seguimos la pista a La Hormiga González, quien busca seguir sumando actividad, minutos y goles para trascender en el fútbol europeo.
Antecedentes del Olympiacos vs Volos en la Copa de Grecia
Olympiacos y Volos NPS solo registran un enfrentamiento previo en la Copa de Grecia. Ocurrió el 29 de octubre de 2025, también en el Georgios Karaiskakis, y terminó con marcador de 5-0 para el conjunto de El Pireo.
En aquel partido, Giulian Biancone abrió el marcador y terminó con dos goles; Roman Yaremchuk también anotó en dos ocasiones y Yusuf Yazici completó la cuenta desde el punto penal. Olympiacos llegó al descanso con ventaja de 4-0 y cerró el resultado en la segunda parte.
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El antecedente más reciente entre ambos pertenece a la Superliga. Volos y Olympiacos empataron 1-1 el 5 de septiembre de 2026, con anotaciones de Jota Silva, de penal, y Maximiliano Comba. La Hormiga González ingresó antes del descanso y ahora podría recibir otra oportunidad ante el mismo rival.
¿Quién es el favorito para ganar la jornada 2 de la Copa de Grecia? Pronóstico y momios
Los momios de Caliente.mx colocan a Olympiacos como el amplio favorito para llevarse el partido. El triunfo del equipo de Armando González aparece en -715, el empate paga +560 y la victoria de Volos se encuentra en +1600.
De acuerdo con esas cuotas, el pronóstico del mercado apunta a Olympiacos para sumar los tres puntos. El 4-0 de la primera fecha y el antecedente de 5-0 sobre Volos en la Copa 2025-26 también forman parte del contexto previo al encuentro. Los momios pueden cambiar antes del inicio del partido.