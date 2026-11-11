Samuel Martínez, Gorka Abascal y José Escorcia, al comando de la Selección Colombia rumbo al Mundial sub 17

El técnico Fredy Hurtado entregó la lista de citados rumbo al certamen orbital, que se disputará en suelo catarí.

Selección Colombia sub 17 Celebrando | @FCFSeleccionCol

Los campeones sudamericanos ya tienen todo listo para la prueba de fuego. La Selección Colombia sub 17, dirigida por Fredy Hurtado, busca certificar su título histórico en el Sudamericano con una buena presentación a nivel del orbe. La Copa del Mundo ya está a la vuelta de la esquina, por lo que ya hay novedades frente a la convocatoria oficial emitida por los canales de la FCF.

Atrás quedó el gran logro de la Tricolor, que venció en la cita cumbre a Argentina para dar la vuelta olímpica, primera obtenida en un Sudamericano sub 17 fuera de casa y segunda en el palmarés de selecciones en esta categoría. Se clasificó con categoría a la Copa del Mundo, donde aguarda por Japón, Serbia y Honduras en el grupo L.

El 19 de noviembre se inaugura el Mundial, y dos días más tarde, el combinado nacional tendrá su estreno frente a Japón (sábado 21 a las 4:30 a.m. de Colombia). Un total de 21 jugadores se reportarán para viajar el lunes festivo 16 a Doha (Qatar). Hay novedades importantes, subrayando la presencia de varios referentes que brillaron en el Sudamericano.

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Hay que destacar lógicamente a Samuel Martínez, en boca de todos durante el mercado veraniego de fichajes. El ’10’, incorporado por el Liverpool a sus 17 años, es una de las más grandes promesas del fútbol mundial. Permanecerá en Atlético Nacional hasta que cumpla la mayoría de edad.

Otro prospecto Verdolaga es José Escorcia. El MVP del Sudamericano, además de liderar la tabla de goleo, lógicamente recibió el visto bueno de Fredy Hurtado para llegar al Mundial. Encima viene con rodaje en el fútbol profesional, al punto de haber tenido su bautismo de gol con el club paisa hace pocos días en la goleada 3-0 ante Deportivo Pasto.

La gran novedad es de Gorka Abascal. El nacido en Bilbao (España), con doble nacionalidad, decidió representar el país de orígen de su madre y fue convocado. De hecho integra el elenco Juvenil B del Real Madrid, donde tiene contrato hasta 2030. Esta será la “banda” que llevará Colombia a la Copa del Mundo:

Convocatoria de la Selección Colombia sub 17

Arqueros:

Luigi Ortiz (Deportivo Cali – COL).

Samuel Martínez (Envigado – COL).

Camilo Blandón (CD Estudiantes FC – COL).

Defensores:

Jhan Moreno (Atlético Nacional – COL).

Santiago Vallecilla (Deportivo Cali – COL).

Edwin Estrella (CF Arco Zaragoza – COL).

Anderson Murillo (Independiente Medellín – COL).

Weiner Martínez (Envigado – COL).

Juan Fori (CD Estudiantes FC – COL).

Mediocampistas:

Simón Rojas (Atlético Nacional – COL).

Éider Carillo (Atlético Nacional – COL).

Gorka Abascal (Real Madrid – ESP).

Samuel Martínez (Atlético Nacional – COL).

Jacky Muñoz (Barranquilla – COL).

Santiago Romana (Fortaleza – COL).

Miguel Agámez (Junior – COL).

Luis Maturana (Independiente Medellín – COL).

José Escorcia (Atlético Nacional – COL).

Delanteros:

Matías Caicedo (Atlético Huila – COL).

Adrián Mosquera (Independiente Medellín – COL).

Edwin Echeverría (Atlético Nacional – COL).

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