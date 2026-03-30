March Madness NCAA 2026: Así se juega el Final Four varonil; equipos, horarios y dónde ver en vivo

La jornada del sábado 4 de abril marcará un momento clave, con dos semifinales nacionales que prometen alto nivel competitivo

El March Madness llega a la etapa del Final Four | Eakin Howard-Imagn Images

La emoción del March Madness 2026 entra en su fase definitiva con la disputa del Final Four del torneo de la NCAA, donde cuatro universidades buscarán su lugar en la gran final del baloncesto colegial. La jornada del sábado 4 de abril marcará un momento clave, con dos semifinales nacionales que prometen alto nivel competitivo y audiencias masivas en Estados Unidos y el mundo.

El primer enfrentamiento enfrentará a Illinois contra UConn, en un duelo programado para las 6:09 p.m. (hora del Este). Este choque reúne a dos programas con historia y talento, que han demostrado consistencia a lo largo del torneo y que ahora buscan dar el último paso hacia el campeonato.

Más tarde, será el turno de Michigan y Arizona, quienes protagonizarán la segunda semifinal en una batalla que luce equilibrada. Ambos equipos han superado cuadros complicados en su camino al Final Four, lo que aumenta la expectativa sobre un partido que podría definirse en los últimos minutos.

¿Cómo se juega el Final Four March Madness de la NCAA? Clasificados y partidos definidos

El Final Four del March Madness se compone de tres partidos decisivos que determinan al mejor equipo del torneo universitario. En primera instancia, los cuatro clasificados disputan las semifinales, las cuales se juegan a eliminación directa, sin margen de error.

De estos enfrentamientos salen los dos finalistas, quienes avanzan al duelo definitivo. Los ganadores de las semifinales se enfrentan en la gran final, donde se define al campeón absoluto del básquetbol colegial en 2026, en un partido que concentra toda la atención del torneo.

Fecha y horarios del Final Four March Madness 2026 varonil

Semifinales

(3) Illinois vs (2) UConn | 18:09 horas ET | 16:09 horas, tiempo del centro de México

(1) Arizona vs (1) Michigan | Al concluir Illinois vs UConn

Campeonato Nacional

TBD vs TBD | lunes 6 de abril

¿Quién transmite el Final Four de la NCAA 2026?

Los derechos de transmisión del torneo se reparten entre las cadenas TBS, TNT y truTV, que han llevado gran parte de la cobertura del campeonato. Sin embargo, para el Final Four se ha confirmado que los encuentros serán emitidos a través de CBS en Estados Unidos, concentrando así la atención en una sola señal para esta fase decisiva.

A pesar de ello, en Claro Sports podrás seguir todos los detalles de la etapa final del torneo, con información, cobertura y actualizaciones constantes. Para la audiencia en América Latina, los partidos estarán disponibles mediante ESPN y la plataforma Star+, ampliando el acceso para los aficionados del básquetbol colegial.

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