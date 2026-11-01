Golden State Valkyries, un título histórico en la WNBA: la franquicia que más rápido conquistó un campeonato en Estados Unidos

Golden State derrotó 68-63 al Atlanta Dream en el Juego 7 de las Finales. Son la franquicia que más rápido se coronan tras su debut

Valkyries son campeonas de la WNBA | THEARON W. HENDERSON / GETTY IMAGES VIA AFP

Las Golden State Valkyries conquistaron el campeonato de la WNBA 2026 después de imponerse 68-63 al Atlanta Dream en el séptimo partido de las Finales, disputado el sábado. El equipo de San Francisco resolvió la serie y consiguió su primer título apenas un año después de incorporarse a la liga, con lo que estableció una marca para las franquicias de expansión antes de conseguir un campeonato.

La victoria también representa un registro dentro del deporte estadounidense. Golden State necesitó únicamente dos temporadas para levantar el trofeo, superando el tiempo que requirieron otras organizaciones de reciente incorporación en la NBA, MLB, NFL, NHL y WNBA para conseguir su primera corona.

El resultado permitió que la entrenadora Natalie Nakase cumpliera antes de lo previsto el objetivo que recibió cuando asumió el cargo en 2024: llevar a las Valkyries al campeonato durante sus primeros cinco años de existencia.

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Golden State Valkyries vencen al Atlanta Dream en el Juego 7 de las Finales de la WNBA

Las Golden State Valkyries conquistaron el campeonato de la WNBA 2026 tras derrotar al Atlanta Dream en el séptimo partido de las Finales, disputado en el Chase Center. Gabby Williams encabezó la ofensiva del conjunto de San Francisco con 30 puntos y fue determinante durante la segunda mitad para asegurar el primer título de la franquicia en apenas su segunda temporada de existencia.

Williams asumió el protagonismo en el tercer periodo, cuando anotó los últimos 11 puntos de su equipo, y mantuvo su participación ofensiva durante el cuarto. La jugadora respondió en los momentos en que Atlanta buscaba recuperar el control del marcador y terminó por convertirse en la figura de la definición.

Gabby Williams comanda a las Valkyries | NOAH GRAHAM / GETTY IMAGES VIA AFP

El Dream consiguió empatar el encuentro 57-57 gracias a una bandeja de Rhyne Howard cuando restaban dos minutos y 41 segundos. Sin embargo, Williams respondió con un triple que devolvió la ventaja a Golden State y posteriormente convirtió dos tiros libres a falta de un minuto y 40 segundos. Kiah Stokes también contribuyó con una canasta durante el cierre del partido.

Atlanta mantuvo sus posibilidades hasta los segundos finales. Allisha Gray encestó dos tiros libres cuando quedaban 11 segundos y, en la siguiente acción, el Dream provocó un salto entre dos que enfrentó a Gray con Williams. Veronica Burton recuperó el balón para las Valkyries y convirtió dos tiros libres a falta de 5.1 segundos, con los que aseguró la victoria.

Además de los 30 puntos de Williams, Stokes terminó con 13 rebotes y dos bloqueos, mientras que Burton participó en la resolución del encuentro. Por Atlanta, Jordin Canada registró 18 unidades, Allisha Gray aportó 16 y Angel Reese terminó con ocho puntos y 12 rebotes.

Las Valkyries hacen historia: campeonas de la WNBA en su segunda temporada

La conquista de Golden State modificó los registros de las franquicias de expansión en el deporte norteamericano. Hasta antes de este título, los Milwaukee Bucks tenían la marca de menor tiempo para una franquicia de expansión entre la NBA, WNBA, MLB, NFL y NHL. Milwaukee comenzó a competir en la temporada 1968-69 y conquistó el campeonato de la NBA en 1970-71, durante su tercera campaña, con Kareem Abdul-Jabbar y Oscar Robertson como integrantes del equipo.

Las Valkyries redujeron ese plazo a dos temporadas y también superaron el registro de Seattle Storm, que había necesitado cinco campañas para conseguir su primer campeonato de la WNBA, en 2004.

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El logro adquiere otra dimensión al considerar que Golden State no solo consiguió clasificarse para los playoffs en su segundo año, sino que terminó la temporada con el título después de superar a Atlanta en una serie de siete encuentros.

La historia de las ligas estadounidenses incluye equipos que consiguieron títulos durante sus primeros años de existencia. Los Arizona Diamondbacks, por ejemplo, debutaron en las Grandes Ligas en 1998 y ganaron la Serie Mundial de 2001, mientras que los Florida Marlins obtuvieron su primer campeonato en 1997, cinco temporadas después de incorporarse a MLB.

¿Qué sigue para las Golden State Valkyries después del campeonato?

Con el título asegurado, la franquicia comenzará a preparar la temporada 2027 y deberá resolver algunas situaciones contractuales dentro de su plantilla.

Gabby Williams, Veronica Burton, Kaila Charles, Janelle Salaün y Kiah Stokes tienen contrato para continuar con el equipo. Sin embargo, la organización tendrá que definir el futuro de Kayla Thornton, Cecilia Zandalasini y Kaitlyn Chen.

Valkyries se corona en la WNBA | THEARON W. HENDERSON / GETTY IMAGES VIA AFP

También existe incertidumbre sobre la continuidad de Tiffany Hayes. La jugadora de 37 años, quien anteriormente había anunciado su retiro antes de regresar a las canchas, ha mencionado la posibilidad de concluir nuevamente su carrera.

Golden State afrontará esas decisiones después de conquistar el primer campeonato de su historia. En apenas dos temporadas, las Valkyries pasaron de debutar como franquicia de expansión a establecer el registro de menor tiempo para ganar un título entre las cinco ligas consideradas, una marca que coloca su trayectoria dentro de la historia del deporte estadounidense.