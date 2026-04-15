Mohamed asegura que Toluca no debe renunciar a la iniciativa de juego ante LA Galaxy

Los escarlatas no quieren darle una sola oportunidad de reacción al conjunto angelino para así poder asegurar su presencia en las semifinales de la Concachampions

Mohamed buscará jugar como si no tuviera ventaja | Imago7

El Toluca de Antonio Mohamed se prepara para un importante encuentro ante Los Angeles Galaxy, dentro de la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, el miércoles 15 de abril. El técnico argentino dejó claro que el equipo no puede perder su esencia (a pesar de la ventaja 4-2 en la ida), asegurando que deben mantener la iniciativa del juego para evitar que el rival se acomode en el partido.

“Lo que no tiene que hacer Toluca es renunciar a la iniciativa del juego y no ser protagonista. Si cedemos la iniciativa desde el primer minuto, iríamos en contra de nuestra esencia y le daríamos la oportunidad al Galaxy de sentirse muy cómodos”, expresó Mohamed, destacando la importancia de competir desde el principio con la mentalidad que ha caracterizado al equipo.

En cuanto a las bajas, Mohamed se refirió a la ausencia de Luan García y Andrés Pereira, quienes no estarán disponibles para el duelo debido a lesiones. A pesar de estas ausencias, el entrenador enfatizó que el planteamiento no cambiará. “La idea nuestra es jugar como siempre. Queremos hacernos dueños del balón y ser protagonistas. Sabemos que el Galaxy asumirá otro tipo de riesgos y presión, pero nosotros nos sentimos cómodos con la pelota”, explicó. El estratega también recalcó que su equipo seguirá jugando como si el marcador estuviera empatado 0-0, buscando siempre el control del juego.

Uno de los aspectos que más preocupa a Mohamed es la posibilidad de más bajas, lo que podría afectar al equipo en el tramo decisivo de la temporada. “Sabemos lo que puede suceder, y estamos preparados para ello. Lo que más me preocupa es no tener más bajas. Hay otros jugadores esperando la oportunidad, y eso es algo que hemos trabajado a lo largo del semestre”, señaló. A pesar de las dificultades, el técnico destacó que la competencia interna está generando una mentalidad positiva dentro del plantel, con jugadores que están listos para aportar cuando se les requiera.

En cuanto a Paulinho, Mohamed fue claro al afirmar que, aunque el brasileño se ha destacado por su promedio de goles, lo importante es que los goles sigan siendo decisivos para el equipo. “En promedio de partidos jugados y goles, Paulinho debe estar entre los mejores goleadores; pero a nosotros no nos importa tanto que sea el máximo goleador, sino que siga marcando goles importantes“, indicó el técnico, subrayando que lo fundamental es el aporte del delantero en los momentos cruciales.

Finalmente, el timonel se refirió a los ajustes tácticos que se podrían realizar para el partido contra el Galaxy. Aunque aseguró que cada encuentro requiere modificaciones, dejó en claro que la identidad del equipo no cambiará. “Seguramente haremos algunos ajustes, como siempre lo hacemos. Mañana verán qué tipo de cambios se harán, pero la idea sigue siendo la misma: ser propositivos y buscar ganar el partido“, concluyó.

Paulinho menciona que en la Liga MX hay mucha calidad futbolística

El portugués espera poner a los Diablos en semifinales | Imago7

Por su parte, Paulinho, delantero del Toluca, se mostró confiado y enfocado en el próximo enfrentamiento en la Concachampions. El portugués habló sobre la comparación entre la Liga MX y la MLS, destacando la calidad del fútbol mexicano. “Se habla mucho de la liga del Estados Unidos, pero se habla mucho de la liga mexicana y la verdad que son parejas en mi opinión… acá en México hay calidad, los partidos son buenos, hay muy buenos equipos. Hay partidos entre equipos que pelean para para salir campeones casi todas las semanas y son partidos que toda la gente le gusta mirar. Entonces, en ese sentido que hablo la Liga MX se puede vender mejor porque hay calidad”.

Respecto al rival, Paulinho dejó claro que la clave para el Toluca es centrarse en su propio juego, sin perder de vista las indicaciones de su entrenador. “Lo más importante es lo que me dice mi entrenador. Hay espacios que se abren, y otros que se cierran, y hay que saber cuándo aprovecharlos. Si el espacio se cierra para mí, seguramente se abrirá para un compañero”, explicó el delantero. En su opinión, lo fundamental es que el equipo trabaje en conjunto, sin importar quién sea el protagonista del gol o la jugada clave.

Sobre la lucha por el título de goleo, Paulinho afirmó que su principal objetivo no es la competencia individual, sino el éxito colectivo. “No sé cuántos goles tiene cada uno. Lo más importante para mí es el equipo”, indicó. El delantero subrayó que, aunque siempre buscan marcar goles como atacantes, lo verdaderamente significativo para él es conseguir títulos y trofeos para el club. “La historia se hace ganando trofeos”, haciendo énfasis en la importancia de los logros grupales.

Por último, el internacional lusitano compartió su perspectiva sobre el ambiente dentro del grupo, describiéndolo como saludable y lleno de motivación. “El grupo es muy saludable, todos están felices y todos son importantes”, comentó. El delantero también destacó la preparación del equipo, señalando que, incluso ante posibles contratiempos como las lesiones, el grupo está listo para afrontar cualquier desafío. “Estamos muy motivados para el partido de mañana”, aseguró, mostrando su confianza en el plantel y en el trabajo que han realizado tanto el cuerpo técnico como los directivos.

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