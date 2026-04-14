Gary Lineker: el ‘caballero del área’ y el récord que la historia aún custodia

Gary Lineker hizo historia con 10 goles en Mundiales sin recibir tarjetas y sigue siendo el referente de Inglaterra rumbo a 2026

A falta de exactamente 58 días para que el balón comience a rodar en el Mundial 2026, nuestra serie de perfiles históricos se detiene en un hombre que personifica la eficacia clínica y la conducta impecable: Gary Lineker. Mientras Harry Kane se prepara para liderar a Inglaterra en Norteamérica, la figura de Lineker se mantiene como el estándar para cualquier delantero que vista la camiseta de los Tres Leones en la máxima cita del fútbol.

Gary Lineker no solo fue un goleador; fue un especialista en la lógica del área. Su carrera mundialista es un compendio de oportunismo, sangre fría y disciplina. A lo largo de 654 partidos oficiales, nunca recibió una tarjeta amarilla ni roja, un logro único en la historia del fútbol.

México 1986: el nacimiento de un goleador

El vínculo de Lineker con los Mundiales comenzó de forma dramática en 1986. Tras un inicio complicado de Inglaterra, el delantero del Everton atravesaba una sequía goleadora con la selección y una presión creciente.

Sin embargo, el 11 de junio en Monterrey, todo cambió. En apenas 25 minutos, Lineker marcó un hat-trick ante Polonia, rescatando a su equipo y transformando su carrera. Terminó el torneo con seis goles, lo que le valió la Bota de Oro y lo convirtió en el primer inglés en conseguirla .

Italia 1990: el líder en los momentos clave

Cuatro años después, Lineker llegó a Italia 1990 como un jugador consolidado. Su impacto fue determinante para llevar a Inglaterra hasta las semifinales, instancia que no alcanzaba desde 1966.

Entre sus momentos más recordados destacan los dos penales convertidos ante Camerún en cuartos de final y el gol del empate ante Alemania Federal en semifinales, que llevó el partido a la prórroga. Con ese tanto, alcanzó los 10 goles en Copas del Mundo, cifra que aún lo mantiene como referente histórico de Inglaterra.

Fue tras esa eliminación en penales cuando dejó una de las frases más célebres del fútbol: “el fútbol es un juego simple: 22 hombres persiguen un balón durante 90 minutos y, al final, los alemanes siempre ganan”.

Un legado que trasciende generaciones

Hoy, con 65 años, Lineker sigue siendo una figura influyente en el fútbol, ahora desde los medios de comunicación. Su legado no se limita a los goles, sino también a la forma en la que jugó el deporte: con inteligencia, respeto y control.

Mientras Harry Kane se acerca a su marca goleadora en Mundiales, la figura de Lineker permanece como referencia obligada. Sus 10 goles en Copas del Mundo y su historial disciplinario impecable lo colocan en un lugar único dentro de la historia del fútbol.

El récord imposible de Gary Lineker sigue vigente. Claro Sports

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la historia de Gary Lineker recuerda que la grandeza en este torneo no solo se construye con goles, sino también con carácter y consistencia.

En una era marcada por la intensidad y la presión, su legado sigue vigente como ejemplo de eficacia y profesionalismo. Inglaterra busca nuevos héroes, pero el modelo sigue siendo el mismo: el de un delantero que convirtió cada oportunidad… sin perder nunca la compostura.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

En el camino rumbo al Mundial 2026, Gary Lineker se ubica en el puesto 58 del conteo de Claro Sports de los mejores jugadores en la historia de la Copa del Mundo. El delantero inglés dejó una huella basada en la eficacia pura: 10 goles en dos ediciones y una regularidad que lo convirtió en el referente ofensivo de su selección. Su actuación en México 1986, donde conquistó la Bota de Oro, y su papel decisivo en Italia 1990 lo consolidaron como un jugador determinante en momentos clave, construyendo un legado que trasciende estadísticas y permanece como uno de los más sólidos en la historia del torneo.

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