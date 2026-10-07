Bryan Ruiz deja de ser interino y continuará como entrenador de Costa Rica

Su llegada se produjo en un momento complicado para Costa Rica.

Bryan Ruiz seguirá al frente de Costa Rica | @laselecrc_

Bryan Ruiz continuará al frente de la Selección de Costa Rica después de completar su etapa como entrenador interino con dos victorias en la Concacaf Nations League 2026. El exfutbolista logró asegurar la permanencia de la Tricolor en la Liga A y ahora se prepara para asumir nuevos desafíos internacionales.

Según informó Diario Extra, la decisión de mantener a Ruiz como entrenador ya fue tomada, aunque todavía resta definir quiénes integrarán su cuerpo técnico. El ex capitán había asumido de manera provisional tras la salida de Fernando Batista, inicialmente con el objetivo de dirigir los últimos dos partidos de la fase de grupos.

Su llegada se produjo en un momento complicado para Costa Rica. La selección había desperdiciado una ventaja de tres goles ante Curazao y terminó perdiendo 4-3. Posteriormente, sufrió una derrota por 2-0 frente a Haití, resultados que comprometieron su continuidad en la máxima categoría de Concacaf.

El excapitán seguirá al frente de Costa Rica tras asegurar la permanencia

En su debut como entrenador, Ruiz consiguió una victoria por 3-0 frente a Nicaragua en Managua. Orlando Sinclair, Carlos Mora y Kenyel Michel marcaron los goles de un equipo que mostró modificaciones respecto de las convocatorias anteriores.

Entre sus principales decisiones estuvieron los regresos de Keylor Navas, Celso Borges y Juan Pablo Vargas. El entrenador también apostó por otros futbolistas que conocía de su etapa en el fútbol costarricense, buscando recuperar el funcionamiento colectivo.

La segunda presentación terminó con un triunfo por 2-0 ante Haití en el Estadio Ricardo Saprissa. Carlos Mora y Andrey Soto anotaron los goles que permitieron completar una ventana internacional con seis puntos, cinco tantos convertidos y ninguno recibido.

Estos resultados garantizaron la permanencia de Costa Rica en la Liga A y permitieron mejorar su ubicación regional. La selección alcanzó el quinto puesto de Concacaf, por detrás de México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, según la clasificación citada.

Ahora, Bryan Ruiz tendrá la responsabilidad de preparar los próximos desafíos de la Tricolor, entre ellos el camino hacia la Copa Oro 2027. Su continuidad abre una nueva etapa para el seleccionado costarricense, que buscará mantener la recuperación conseguida durante los compromisos de octubre.

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