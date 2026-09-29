Pico y placa en Bogotá para este 30 de septiembre de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

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Atención habitantes y visitantes de Bogotá, para este miércoles 30 de septiembre seguirá vigente el pico y placa en toda la ciudad. Por tal motivo en Claro Sports les traemos todos los detalles, para que evite infracciones y que su vehículo termine en patios.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este miércoles, 30 de septiembre de 2026

Para este miércoles en Bogotá, podrán circular los vehículos particulares con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las matriculas culminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 no podrán circular, en aras de evitar sanciones, salvo contadas excepciones y aquellos que cancelen el ‘pico y placa solidario’.

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Horario del pico y placa en Bogotá

El horario no presenta ninguna novedad para esta nueva semana. Aplica entre las 6:00 de la mañana y 9:00 de la noche. Esto le obligará a buscar medios de transporte alternativos a lo largo del día para circular por la capital colombiana.

Excepciones al pico y placa en Bogotá

Las motocicletas, así como vehículos eléctricos, no entran en la restricción. Hay ciertas excepciones siempre que se cumpla con un permiso especial o estén cobijados legalmente, sea por transporte en condición de discapacidad, servicios médicos y prensa. Otro método es el pago del pico y placa solidario.

Multas y sanciones por incumplir el pico y placa

Si usted pasa por alto la norma, esto le puede costar demasiado caro. El comparendo lleva un valor de 15 salarios mínimos legales vigentes ($875.452 pesos colombianos. Existen otras consecuencias, tales como la inmovilización del vehículo y el pago adicional por el traslado en grúa y el parqueo en los patios.

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