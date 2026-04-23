Chucho López y un mensaje que enamora a la afición del Xelajú MC

¿Se va de Xelajú? Chucho López rompió el silencio en medio de rumores.

Chucho López, figura del Xelajú MC | @jesus__lopez97

Antonio De Jesús “Chucho” López atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y, en medio de los rumores que lo vinculan con clubes de Costa Rica y Honduras, eligió hablar claro. El mediocampista de Xelajú MC no solo respondió sobre su futuro, sino que dejó un mensaje que conecta directamente con la ilusión de la afición altense en la recta final del Clausura 2026.

Lejos de distraerse con versiones de mercado, López puso el foco en el presente del equipo. “Estamos bien, en lo personal también lo estoy y me siento contento, al equipo lo veo mejor”, afirmó, destacando el crecimiento colectivo de los súper chivos. Su rendimiento ha sido clave en este proceso, consolidándose como uno de los pilares del plantel en un momento decisivo del campeonato.

Ante las especulaciones, el propio jugador fue contundente. “Para que el año sea positivo hay que quedar campeón… en lo que respecta a mi contrato falta un año más, por lo que en eso me enfoco y nada más”, sentenció. Con esa frase, dejó en claro que su prioridad está en Xelajú MC y que, por ahora, no piensa en una salida al extranjero.

El impacto de López no es casualidad. Su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones lo convierte en una pieza clave dentro del esquema. “Me gusta jugar un poco atrás y también arriba detrás de los delanteros… pero también me gusta estar en el centro del campo porque tengo más responsabilidades”, explicó. A eso se le suman sus números: 35 partidos, 2,760 minutos y 9 goles en la temporada, además de experiencia internacional en torneos de Concacaf.

Un mensaje directo al vestuario y a la afición

Pero más allá de lo individual, el mensaje más fuerte fue colectivo. “Nosotros siempre buscamos salir a ganar cada partido… sabemos lo que nos jugamos y le apuntamos a los tres puntos”, aseguró, dejando en evidencia la mentalidad competitiva del grupo. Incluso, anticipó un cierre exigente: “Se viene un partido difícil ante Cobán, pero tenemos que enfocarnos en lo nuestro”.

Finalmente, López resumió el sentir del plantel con una frase que ilusiona a todo el entorno: “Yo quiero salir campeón con Xela y ganar muchos títulos acá, ese es el objetivo”. Con un equipo en crecimiento, una racha positiva y un líder comprometido, Xelajú MC llega a la fase final con argumentos para soñar en grande. El mensaje de “Chucho” es claro: no hay distracciones, no hay dudas. Solo un objetivo en mente y una conexión total con la afición que cree en este equipo.

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