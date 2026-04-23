Boletos para el Cruz Azul vs Necaxa en el Azteca: precios, dónde y cómo ingresar a la preventa

Cruz Azul regresa al Azteca ante Necaxa en la Jornada 17. Precios, preventa, fechas y cómo comprar boletos para el cierre del Clausura 2026

Boletos Cruz Azul vs Necaxa | Imago7

Cruz Azul volverá al Estadio Azteca para cerrar la fase regular del Clausura 2026 frente a Necaxa, en un partido que también marcará un reencuentro con su afición en la Ciudad de México. El club confirmó el cambio de sede para la jornada 17 y distintos reportes coinciden en que será el domingo 26 de abril a las 19:00 horas.

La vuelta al Azteca no cambia el plan de Cruz Azul para la Liguilla, porque el propio entorno del club ha dejado claro que la fase final seguiría disputándose en Puebla. Por eso, el duelo ante Necaxa tiene un valor doble: será el último de la fase regular y el único regreso celeste a Santa Úrsula antes de que el inmueble quede bajo la logística rumbo al Mundial 2026.

En medio de esa expectativa, la gran pregunta de la afición es cómo conseguir entradas y qué tan accesible será la preventa. Las fuentes públicas consultables sí dejan claro el canal digital de compra y el uso de boletos virtuales, aunque el desglose completo de precios por zona no aparece desplegado en texto en todos los sitios abiertos al público.

También hay un matiz importante: los canales públicos muestran dos rutas de acceso al boleto. Por un lado, el sitio oficial de Cruz Azul mantiene su apartado de boletos enlazado a Boletomóvil; por el otro, el Estadio Azteca ya opera con Fanki como boletería digital oficial para sus eventos, con acceso mediante boleto virtual y código QR.

Cruz Azul vs Necaxa: ¿Cuánto cuestan los boletos para el partido en el Azteca de la Liga MX?

Los boletos para el Cruz Azul vs Necaxa tienen un rango que va desde los 360 hasta los mil 620 pesos, dependiendo de la zona del Estadio Banorte, de acuerdo con la información oficial compartida por el club.

Los precios quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Alto Norte / Alto Sur: $360

$360 Alto Lateral: $630

$630 300 Preferente / 300 Cabecera / 100 Cabecera: $720

$720 300 Lateral / 200 Platea: $900

$900 100 Plus Norte / 100 Plus Sur: $1,080

$1,080 Palcos Club: $1,620

Este esquema confirma que existen opciones accesibles en las zonas altas, mientras que las áreas más cercanas al terreno de juego tienen un costo más elevado, acorde a la demanda del partido. Cabe destacar que los precios pueden aumentar con cargos por servicio y disponibilidad.

¡NOS VEMOS EL DOMINGO EN EL ESTADIO!



➡️ https://t.co/pHd4kuhJwe



➡️ Instrucciones para ingresar a las preventas en el primer comentario. pic.twitter.com/d9D21Ajhyq — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 23, 2026

Boletos para el Cruz Azul en el Azteca: así puedes ingresar a la preventa, paso a paso

El proceso de compra se realiza de manera digital a través de la plataforma fanki.com.mx, donde los aficionados deben ingresar para asegurar sus entradas. El acceso a la preventa se divide en distintas etapas: Primero, la preventa Pase Azul, dirigida a aficionados con membresía del club, se realizó el jueves 23 de abril de 10:00 a 13:30 horas. Posteriormente, se habilitó la preventa Banorte, de 14:00 a 17:30 horas del mismo día. Finalmente, la venta general comenzó el jueves 23 de abril a partir de las 18:00 horas, abierta al público en general.

El proceso paso a paso es el siguiente:

Ingresar a la plataforma oficial de venta Crear o iniciar sesión con una cuenta Seleccionar el partido Cruz Azul vs Necaxa Elegir zona y cantidad de boletos Realizar el pago en línea Descargar o guardar el boleto digital con código QR

Cada persona puede adquirir un máximo de cuatro boletos, sujetos a disponibilidad.

Liga Mx: ¿Cuándo es el Cruz Azul vs Necaxa en el Azteca?

El partido entre Cruz Azul y Necaxa se disputará el domingo 26 de abril de 2026, como parte de la jornada 17 del Clausura 2026. El encuentro está programado para jugarse en el Estadio Azteca, en lo que será el cierre de la fase regular para ambos equipos y un duelo clave rumbo a la Liguilla.

Cruz Azul vs Necaxa en el Azteca, en vivo: horario y dónde ver la jornada 17

El silbatazo inicial será a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de Canal 5, TUDN, ViX Premium Además, los aficionados podrán seguir el minuto a minuto y la cobertura completa a través de Claro Sports.

El regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca para este partido ha elevado la expectativa, convirtiendo el duelo ante Necaxa en uno de los más atractivos de la jornada, tanto por el contexto deportivo como por la oportunidad de ver nuevamente al equipo en casa.

Te puede interesar