Rating Colombia del 2 de agosto de 2026, según CNC: ¿suenan las alarmas en la cocina?

Las mediciones de audiencia durante el domingo dejaron grandes diferencias dentro de las posiciones más altas.

Capítulo de ‘Masterchef celebrity’. – @CanalRCN.

La semana acabó en un momento de mucha atención para los canales de la televisión colombiana. Un nuevo mes recién está arrancando y las mediciones de audiencia cobran especial relevancia para que las compañías emisoras puedan tener datos concretos sobre el rendimiento de sus productos, apuntando siempre a ganarse los afectos de los televidentes. Este domingo, hubo nuevamente grandes diferencias en las posiciones más altas del rating.

Rating en Colombia del 2 de agosto de 2026, según CNC

Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,29 % Los informantes – Caracol TV | 9,54 % Séptimo día – Caracol TV | 8,36 % Masterchef celebrity – RCN | 7,95 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 6,97 % Expediente final – Caracol TV | 4,57 % La red – Caracol TV | 4,15 % Noticias RCN PRM – RCN | 4,09 % Noches de premier, ‘El paseo de Teresa’ – Caracol TV | 3,36 % Yo, José Gabriel – RCN | 3,18 %

Programación de fútbol para este lunes, 3 de agosto de 2026

8:00 p.m. | Atlético Bucaramanga vs Cúcuta Deportivo | Liga BetPlay Dimayor.

Así se mide el rating en Colombia

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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