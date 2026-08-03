Guatemala, ante la posibilidad de hacer historia para ir al Mundial sub 20

Todo se define en el duelo ante Estados Unidos.

Guatemala quiere clasificar al Mundial sub 20 | @fedefut_oficial

La Selección Sub 20 de Guatemala está a solo 90 minutos de volver a escribir una página dorada en su historia. El equipo dirigido por Sebastián Bini enfrentará a Estados Unidos este martes 4 de agosto en los cuartos de final del Premundial Sub 20 de Concacaf 2026, con un premio enorme en juego: el ganador obtendrá un boleto directo a la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Sobre el papel, el favoritismo pertenece al conjunto estadounidense. Las Barras y las Estrellas fueron una de las selecciones más dominantes de la fase de grupos, terminaron líderes del Grupo A con puntaje perfecto tras vencer a Haití (3-0), El Salvador (3-0) y Cuba (5-0). Además, llegan con un impresionante registro de 11 goles a favor y ninguno en contra, con Rubén Ramos Jr. como su principal figura ofensiva al marcar en los tres encuentros.

El camino de Guatemala fue mucho más sufrido. La Bicolor cayó en su debut frente a Costa Rica (0-1), reaccionó con una goleada 4-0 sobre Antigua y Barbuda, pero volvió a perder frente a México (0-4) en el cierre de la fase de grupos. Con apenas tres puntos, los chapines tuvieron que esperar otros resultados para conocer su destino y finalmente avanzaron como uno de los mejores terceros lugares, precisamente gracias a la goleada de Estados Unidos sobre Cuba.

8 teams, 4 matches, Quarterfinal action 🔜 pic.twitter.com/fjU2kSUWuK — Concacaf (@Concacaf) August 2, 2026

Guatemala, en busca de dar la sorpresa

Sin embargo, el favoritismo estadounidense no elimina la ilusión guatemalteca. La historia ofrece un antecedente que alimenta la esperanza de toda una generación: en el Premundial Sub 20 de 2011, Guatemala también llegó como víctima frente a Estados Unidos y terminó imponiéndose 2-1, un resultado que le permitió clasificar por primera vez a una Copa del Mundo de la categoría. Quince años después, el escenario vuelve a ser muy similar.

Ahora, la Bicolor tendrá una nueva oportunidad para desafiar los pronósticos. Si logra derrotar a Estados Unidos, no solo avanzará a las semifinales del torneo, sino que asegurará su tercera participación en un Mundial Sub 20, después de las experiencias en Colombia 2011 y Argentina 2023. Son apenas 90 minutos para intentar dar el gran golpe, romper todos los pronósticos y volver a colocar el nombre de Guatemala entre las mejores selecciones juveniles del planeta.

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