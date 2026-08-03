Pico y placa en Bogotá para este 4 de agosto de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

En Claro Sports le recordamos qué restricciones hay con respecto al pico y placa para este martes 4 de agosto.

Pico y placa en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

Una ley de tránsito importante en Bogotá es el pico placa, la cual básicamente restringe la circulación de algunos carros por un periodo de tiempo ya establecido. En Claro Sports le recordamos cómo aplica la norma para este martes 4 de agosto, además del horario y las sanciones a las que se expone si no acata el reglamento.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este martes, 4 de agosto de 2026

Para este día no podrán moverse por las calles capitalinas los autos que tengan placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Es vital hacer caso a la norma para evitar cualquier tipo de problema. Por otra parte, los vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0 sí podrán transitar con libertad.

Horario del pico y placa en Bogotá

El horario no presenta ninguna variación significativa. Dicha norma empieza a regir desde las 6:00 a.m. y finaliza sobre las 9:00 p.m. en la capital. Durante ese lapso de tiempo, si le toca el pico y placa, debe abstenerse de sacar su vehículo.

Las excepciones al pico y placa en Bogotá

Al día de hoy, las motocicletas siguen exentas de esta restricción. Por otra parte, vehículos de movilidad alternativa como las bicicletas, patinetas, bicicletas y patinetas eléctricas no entran en la norma. Transporte de prensa, ambulancias y de personas con discapacidad pueden circular también. Ahora bien, si usted necesita sacar su vehículo por urgencia, la única forma de hacerlo es pagando el pico y placa solidario.

¿Qué sanciones hay por incumplir el pico y placa?

Si usted infringe la norma del pico y placa y saca su carro a las calles, la multa que le pueden poner las autoridades de tránsito es de $875.452 pesos. A ese debe sumarle los gastos de la grúa, patios y el debido parqueadero.

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