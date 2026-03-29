Rating Colombia del 28 de marzo de 2026, según CNC: Caracol se luce con México vs Portugal

No se pierda ningún detalle, todos los pormenores del rating de este sábado los encuentra en Claro Sports Colombia.

El Tri y Portugal firmaron un empate | Reuters

Los canales de televisión en Colombia saben de antemano que los fines de semana la audiencia baja notablemente, ya que muchos de los televidentes deciden optar por otros planes o plataformas digitales. Sin embargo en Claro Sports les traemos todos los detalles de lo sucedido con el escalafón, este sábado 29 de marzo del 2026.

Rating en Colombia del 28 de marzo de 2026, según CNC

1. Noticias Caracol PRM | 9,50%

2. Gol Caracol: México v Portugal | Caracol TV | 7,22%

3. Noticias Caracol MD | 6,73%

4. Sábados Felices | Caracol TV | 5,01%

5. Se dice de mí | Caracol TV | 4,98%

6. La casa de los famosos | RCN TV | 4,91%

7. La Red | Caracol TV | 4,76%

8. Noticias RCN | 3,09%

9. Caso Cerrado | RCN TV | 2,44%

10. El show de las estrellas, parte 1 | RCN TV | 2,41%

Parrilla futbolera de este domingo, 29 de marzo del 2026:

02:00 p.m. | Colombia vs Francia | Amistoso FIFA.

04:00 p.m. | Inter de Bogotá vs Junior | Liga BetPlay.

06:20 p.m. | Deportivo Pasto vs Atlético Nacional | Liga BetPlay.

08:30 p.m. | Llaneros vs Once Caldas | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el Centro Nacional de Consultorías (CNC) estipula el rating por medio de porcentajes. Allí se toman los datos de millones de decodificadores en territorio colombiano. Así mismo, si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio consumido que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

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