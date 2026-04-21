Pico y placa en Bogotá para este 22 de abril de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

En mitad de la semana, la ciudadanía debe enterarse del funcionamiento de la restricción y las consecuencias por incumplirla.

Calle de Bogotá. – Pablo Vera, AFP.

Uno de los temas de actualidad en Bogotá que siempre generan consultas por parte de la ciudadanía es el funcionamiento vigente del pico y placa. La restricción de la movilidad se viene aplicando desde hace muchos años en la capital colombiana, pero su funcionamiento se ha ido transformado para dejar a más vehículos sin transitar en las colapsadas calles de la ciudad.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este miércoles, 22 de abril de 2026?

El turno de la prohibición será para aquellos vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 durante este miércoles. Esto se debe a que es un día par y el sistema actual divide al parque automotor en dos grupos según la terminación de la matrícula y les asigna turnos intercalados durante los días entre semana.

Horarios del pico y placa en Bogotá

Actualmente, la restricción empieza a las 6:00 a.m. y finaliza a las 9:00 p.m. Esto conlleva que las personas que tienen vehículos dentro de la prohibición de movilidad deban planear sus trayectos por fuera de la franja horaria descrita o buscar otros medios de transporte. El más utilizado es TransMilenio y se espera la entrada en operación de la primera línea del metro para dentro de unos meses.

¿Qué vehículos tienen excepciones para el pico y placa en Bogotá?

En principio, son los vehículos que funcionan con motor eléctrico y las motocicletas de cualquier tipo los que están exceptuados de la medida. Además, las personas en condición de discapacidad o grupos de labores, como servicios médicos y presa, pueden tramitar un permiso de circulación especial, el cual los hará identificar con unos logotipos. También existe la posibilidad de pagar el pico y placa solidario para eximirse de la medida.

Multas y sanciones por incumplir el pico y placa

La multa consiste en un comparendo de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que se traduce en $875.452 pesos colombianos. Sin embargo, lo más incómodo es que el vehículo debe ser inmovilizado, con lo que se generan otros gastos por concepto de grúa y el parqueadero en patios.

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