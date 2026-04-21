Resultado MiLoto hoy, 20 de abril de 2026: estos son los números ganadores

Un total de 27 personas tuvieron cuatro aciertos, quedando muy cerca de quedarse con el premio mayor del MiLoto. Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

MiLoto es uno de los juegos más populares de azar en Colombia, debido a que su formato simple da la oportunidad que los premios mayores se den frecuentemente. En el sorteo de este lunes 20 de abril, 27 personas quedaron muy cerca de obtener el premio mayor.

Resultado de MiLoto lunes 20 de abril del 2026

Números ganadores: 04 – 12 – 27 – 30 – 35.

04 – 12 – 27 – 30 – 35. Nuevo acumulado: $200 millones de pesos.

Resultados MiLoto lunes 20 de abril 2026 | @Baloto_Colombia

¿Cómo jugar MiLoto?

La persona que desee jugar debe escoger cinco cifras entre el 1 y el 39 por cada línea de pronóstico. Dependiendo de los aciertos que tenga recibirá un premio, el cual será mejor siempre y cuando haya más coincidencias con el bolillero.

Por otra parte, para obtener el premio mayor se debe acertar los cinco números del sorteo. La recompensa será el acumulado que esté hasta el momento.

¿Cómo reclamar los premios del MiLoto?

Debe dirigirse a cualquier punto autorizado y reclamar en esos establecimientos, a excepción del mayor. Si el monto supera las $2.000.000, se debe seguir las instrucciones del tiquete impreso o en su defecto el del sitio web oficial, esto con el fin de mirar desde qué valor debe realizar el proceso de retiro en una oficina especializada y la documentación que hay que llevar.

Le puede interesar