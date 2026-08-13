Su antiguo club desciende, pero él no: Johan Mojica, nuevo jugador de Getafe

El lateral izquierdo de la Selección Colombia, Johan Mojica, deja el RCD Mallorca para ponerse los colores del Getafe.

Johan Mojica tiene nuevo club | getafecf.com

LaLiga está próxima a comenzar su temporada 2026-2027. El fútbol de España se ha llevado muchas de las miradas en el mercado de fichajes a nivel mundial. Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, han estado activos en esta ventana de transferencias, pero también los clubes que buscan ser revelación en esta temporada como el Getafe.

Johan Mojica fue noticia constante en la temporada anterior. Su equipo, RCD Mallorca no logró salvar la categoría, pero el colombiano fue una de las piezas claves en el rendimiento que alcanzó a ilusionar con la salvación. No obstante, el lateral izquierdo también un altercado con un aficionado del club y tuvo un par de rifirrafes con la hinchada de Mallorca.

Con ese contexto, el jugador que estuvo presente con la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, buscaba nuevo club en el fútbol europeo. La búsqueda no demoró mucho en encontrar un nuevo destino y confirmarle a Mojica que vestirá su octava camiseta en el fútbol español.

Getafe confirma el fichaje de Johan Mojica

Este jueves 13 de agosto, el Getafe confirmó la llegada de Johan Mojica para la temporada 2026-2027. El marcador de punta izquierdo de 33 años llega al equipo madrileño tras salir del RCD Mallorca. En su carrera de más de 10 años como profesional, acumula un total de casi 400 partidos, 13 goles y 18 asistencias.

El surgido en la cantera del Deportivo Cali cuenta con experiencia en siete equipos de LaLiga. Rayo Vallecano, Real Valladolid, Girona, Elche, Villarreal, Osasuna y Mallorcar, han sido testigos del talento colombiano. Sumado a esto clubes, Johan también ha estado en el fútbol italiano con la camiseta de Atalanta.

El debut de Getafe en la LaLiga 2026-2027 será este próximo sábado 15 de agosto. En el Estadio de Mendizorroza, los madrileños visitarán al Deportivo Alavés. A las 12:30 del medio día, el colombiano podría realizar su primera salida con su nuevo club de la Primera División del Fútbol de España.

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