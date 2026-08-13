María José Alcalá quiere ver a Isaac del Toro en Los Angeles 2028: “Respeto mucho la decisión que vaya a tomar”

La presidenta del Comité Olímpico Mexicano habló en exclusiva con Peloteando de Claro Sports sobre Del Toro, Santo Domingo 2026 y el camino olímpico

Isaac del Toro y la posibilidad de verlo en Los Angeles 2028 | Reuters

María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, habló en exclusiva con Peloteando, programa de Claro Sports, sobre el proceso que seguirá el y uno de los nombres que genera mayor expectativa: Isaac del Toro. La dirigente reconoció que le gustaría ver al ciclista mexicano en la próxima cita olímpica, aunque recordó que su participación dependerá de los sistemas de clasificación y de la coordinación de su calendario profesional.

“A quién no le gustaría ver al Torito, pero a mí también me gustaría seguir viendo a una Yareli Acevedo, que sería su primera participación en Juegos Olímpicos, a Ricardo Peña que ahora en Centroamericanos ganó, a Daniela Gaxiola, Jessica Salazar y Yuli Verdugo”, explicó Alcalá. Sobre Del Toro añadió: “Yo respeto mucho la decisión que vaya a tomar Isaac del Toro, tiene que coordinarse con la Federación de Ciclismo de México porque hay sistemas de clasificación que no los pone solamente México sino la Federación Internacional, y que se pueden cruzar con las competencias profesionales de Isaac del Toro. Me gustaría verlo, pero el ciclismo es amplio en México”.

La titular del COM también hizo un balance de la actuación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde la delegación terminó con 407 medallas: 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce. “Es una delegación bastante fuerte, competitiva en la región”, señaló, aunque adelantó que el siguiente paso hacia los Juegos Panamericanos implicará tomar decisiones sobre los deportes y atletas que continuarán dentro del proceso.

“Para Juegos Panamericanos habrá deportes que no podrán participar, que no estaremos convocando por diferentes temas: por resultados, por indisciplina. Son decisiones que tenemos que ir tomando porque al final del camino tienes que cuidar un ecosistema y lo cuidas con la disciplina, el trabajo, patrocinadores, instituciones. No puedes permitir que se rompa por cuestiones ajenas”, afirmó Alcalá. La dirigente agregó que observa una nueva generación de atletas con resultados en disciplinas que tradicionalmente no habían concentrado buena parte de las expectativas mexicanas.

El objetivo, explicó, será transformar los resultados regionales en posiciones de podio a nivel olímpico. “Tenemos que buscar cómo logras que eso que te puede subir de un sexto lugar a una medalla de bronce, una de plata o una de oro en Juegos Olímpicos. Esto se logra con una disciplina férrea pero también tienes que ver campamentos en el extranjero”, señaló sobre las herramientas que considera necesarias para elevar el rendimiento.

Alcalá anticipó además una competencia de mayor exigencia en Los Angeles 2028. “Los Juegos Olímpicos para nadie son fáciles, serán muy complicados en Los Ángeles. Estamos en la casa de los norteamericanos, que querrán arrasar todo, no quieren dejar nada, pero también viene China fuerte, también vienen otros países y yo creo que cada especialidad va a tener sus complicaciones”, declaró. Para el COM, uno de los objetivos será mejorar los resultados obtenidos por México en Paris 2024.

“Superar los resultados que hicimos en París, yo creo que sería importante, sería muy muy valioso y esperemos que se den los resultados, que el equipo mexicano y los atletas sigan mejorando sus resultados”, agregó. Al ser cuestionada sobre las disciplinas con mayores posibilidades de competir por medallas, colocó a los clavados y al tiro con arco entre las principales referencias del ciclo.

“Indiscutiblemente clavados, y más teniendo a un Osmar Olvera, que está trabajando fuerte, va a depender mucho las duplas; me iría con tiro con arco, yo creo que tenemos grandes posibilidades. Me iría con esos dos, que van a estar sí o sí. Los demás van a estar, pero estos son los que últimamente han dado muy fuertes medallas. Boxeo también. Yo creo que van a estar peleando fuerte”, explicó Alcalá sobre el panorama mexicano rumbo a 2028.

La presidenta del COM cerró con un llamado a establecer una planificación de alto rendimiento de alcance nacional. “Necesitamos, con mucha claridad, una estrategia nacional para el deporte de alto rendimiento. Colombia y Cuba nos ganan en medallas en Juegos Olímpicos. Ellos tienen muy focalizados sus triunfos. Necesitamos una estrategia de alto rendimiento que les permita dar el salto a los atletas en Juegos Olímpicos”, afirmó, mientras México inicia la transición de los resultados obtenidos en Santo Domingo hacia los Panamericanos de Lima 2027 y Los Angeles 2028.

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