Giovanni Lonardi sorprende en la Arctic Race de Noruega y gana la primera etapa con un sprint perfecto

La Arctic Race de Noruega 2026 comenzó con una definición emocionante en la que Lonardi superó a Jason Tesson tras una gran estrategia de equipo

Lonardi se queda con la etapa 1 | @teampolti

La Arctic Race de Noruega 2026 comenzó con emoción y una definición explosiva en Myre. El italiano Giovanni Lonardi se quedó con la victoria en la primera etapa después de una ejecución estratégica del Team Polti VisitMalta, que lo colocó en una posición ideal para imponerse en el sprint masivo tras recorrer 181.9 kilómetros desde Evenes.

Lonardi apareció en el momento clave de la jornada y remontó en los últimos metros para superar a Jason Tesson, quien había lanzado primero el sprint dentro del último kilómetro. El corredor italiano aprovechó el trabajo previo de su equipo y consiguió el triunfo que abrió la competencia noruega.

La victoria fue producto de una estrategia precisa del Polti VisitMalta, que aceleró en los kilómetros finales y logró adelantar a tres corredores cuando restaban poco más de dos kilómetros para la llegada. Esa maniobra permitió que Lonardi llegara con una mejor posición que varios de los favoritos para la victoria.

El sprint parecía destinado a ser controlado por algunos de los principales velocistas del pelotón, pero varios equipos no lograron organizar su llegada ideal. Ethan Vernon, uno de los favoritos antes del inicio de la etapa, perdió posiciones después de que el NSN Cycling Team no lograra mantenerlo protegido en el tramo decisivo.

Tampoco Uno-X Mobility consiguió armar un lanzamiento perfecto para Erlend Blikra, mientras que el pelotón tuvo que trabajar hasta los últimos kilómetros para neutralizar una fuga que protagonizó gran parte de la jornada. El grupo delantero estuvo compuesto por cinco corredores que resistieron durante buena parte del recorrido.

La escapada inicial estuvo formada por Victor Vercouillie, Eirik Vang Aas, Henrik Teslo Fjellheim, Ludvik Holstad y Morthen Wang Baksaas, quienes llegaron a contar con una ventaja cercana a los tres minutos antes de que los equipos interesados en el sprint comenzaran a reducir la diferencia.

Además de pelear por la victoria de etapa, la fuga también definió al primer líder de la clasificación de montaña. Baksaas y Vang Aas protagonizaron la disputa por los primeros ascensos, pero finalmente Baksaas se impuso en la última cota puntuable de Storeidet para quedarse con el maillot de mejor escalador.

En el cierre, nuevos intentos como el de Axel Källberg y Teodor De Luca permitieron que la fuga mantuviera esperanzas durante algunos kilómetros más, pero el pelotón terminó absorbiendo a los últimos escapados a unos tres kilómetros de la meta. Con la llegada preparada para los velocistas, Polti aprovechó mejor la pelea por la colocación y lanzó a Lonardi hacia la victoria.

Con este resultado, Giovanni Lonardi se convierte en el primer ganador de la Arctic Race de Noruega 2026 y confirma el gran trabajo colectivo de su equipo. El italiano aprovechó una llegada caótica para imponerse ante los especialistas del sprint y quedarse con una victoria que marca el inicio de la carrera noruega.

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