Mateo Chávez, inconforme tras la derrota del AZ Alkmaar ante Ajax: “Merecíamos más nosotros”

El mexicano ingresó al minuto 78 en Ámsterdam y explicó por qué cuesta adaptarse cuando dispone de tan poco tiempo

Chávez y el AZ cayeron ante Ajaz | Claro Sports

Mateo Chávez habló en exclusiva para Claro Sports tras la derrota 1-0 del AZ Alkmaar ante Ajax, este sábado 31 de octubre, en la jornada 11 de la Eredivisie. El lateral mexicano ingresó al minuto 78 en la Johan Cruyff Arena, en lugar de Mees de Wit, y habló de las dificultades que enfrenta un futbolista cuando recibe pocos minutos. También sostuvo que su equipo había hecho méritos para rescatar un punto.

El escenario para AZ se complicó desde el minuto 9: Tolu Arokodare anotó de cabeza y puso el 1-0 para Ajax después de un centro de Abdellah Ouazane. Ante la oportunidad perdida de acercarse a los primeros puestos, Chávez manifestó la molestia del vestidor: “Un poquito tristes, porque son otra vez tres puntos que tenemos que ganar para estar arriba en la tabla. Es un gran rival”, declaró después del encuentro.

El mexicano consideró que el marcador no correspondió con las oportunidades del AZ, que buscó el empate hasta el tiempo añadido. “Creo que también merecíamos más nosotros. Creo que podíamos haber empatado el juego y volver a proponer, pero no alcanzó el día de hoy”, señaló. Aunque subrayó el resultado negativo, agregó: “Creo que el equipo dio todo lo que tenía” y se dijo “feliz de poder, aunque sea, tener algo de participación”.

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¿Qué dijo Mateo Chávez sobre sus pocos minutos ante Ajax?

El lateral ingresó cuando AZ ya estaba abajo en el marcador y restaban 12 minutos del tiempo reglamentario. Sobre esa situación, explicó: “Creo que es difícil entrar, sobre todo cuando son pocos minutos, porque es normal que te cueste agarrar ritmo. Estás fuera y, por más que el calentamiento sea bueno, no es lo mismo que el ritmo del partido y la concentración”. Así describió una de las diferencias entre iniciar el encuentro y recibir minutos desde la banca.

Chávez participó en varias jugadas de ataque pese a su ingreso en el tramo final. Al minuto 85, sacó un disparo desde fuera del área que pasó cerca del poste izquierdo; también buscó filtrar el balón hacia Mexx Meerdink. El futbolista evaluó esas intervenciones sin dar por suficiente su aporte: “Creo que tuve dos o tres acciones positivas. En otras cosas, hubiera podido estar un poquito más cerca de las jugadas”.

La acción que más lamentó llegó en el cierre del encuentro. Según el registro del partido, al 90+5 un centro de Chávez encontró a Mexx Meerdink, pero Marc-André ter Stegen detuvo su remate. El mexicano se refirió a esa oportunidad: “Desde mi perspectiva, la última no sé si fue clara, pero fue una buena oportunidad y no se concretó”. Después añadió: “Es triste no haber podido dar la asistencia”.

El siguiente reto del AZ Alkmaar será recibir a Juventus el jueves 5 de noviembre en la Europa League, competición en la que el mexicano mantiene la expectativa de alcanzar las rondas decisivas. La necesidad de recuperar confianza como grupo también apareció en su valoración del presente del club.

La derrota alejó a AZ de los primeros puestos, pese a que mantuvo la búsqueda del empate en los minutos finales. Para Chávez, la falta de ritmo al ingresar y la oportunidad de asistencia que no se concretó explican sus sensaciones tras la visita a Ámsterdam. Antes del próximo parón por fecha FIFA, el mexicano apunta a recuperar la confianza colectiva y a responder en los compromisos que vienen.