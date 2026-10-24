Antigua GFC recupera una pieza clave del bicampeonato

El futbolista de 29 años permaneció fuera de las canchas desde enero, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla.

Apaolaza, figura de Antigua, dejaría el club. (Antigua Facebook)

Antigua GFC contará nuevamente con Juan Francisco Apaolaza entre sus jugadores disponibles después de nueve meses de ausencia. El atacante argentino fue incluido en la convocatoria para el encuentro de este sábado frente a Comunicaciones, correspondiente a la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.

El futbolista de 29 años permaneció fuera de las canchas desde enero, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla. La lesión lo obligó a atravesar un proceso de recuperación que le impidió participar durante buena parte del campeonato anterior y del actual certamen.

El regreso de Apaolaza presenta una particularidad: su lesión ocurrió precisamente durante un enfrentamiento contra Comunicaciones. En aquella oportunidad, un movimiento desafortunado provocó que abandonara el terreno de juego. Ahora podría volver a disputar minutos ante el mismo adversario, en el Estadio Cementos Progreso.

Francisco Apaolaza vuelve a la convocatoria de Antigua | @soyantiguagfc

Mauricio Tapia recupera una alternativa para el ataque

El entrenador de Antigua GFC, Mauricio Tapia, confirmó que el delantero será incorporado progresivamente a la competencia. La intención del cuerpo técnico es administrar sus minutos y evitar exigencias que puedan comprometer su recuperación después de un período prolongado sin actividad oficial.

Apaolaza acumula 53 partidos disputados y 17 goles con la camiseta del conjunto colonial. Su reincorporación amplía las posibilidades ofensivas del equipo, aunque todavía deberá recuperar ritmo de competencia antes de aspirar a una participación regular dentro de la formación titular.

Para enfrentar a Comunicaciones, Tapia también convocó a Kevin López, Jehú Fajardo, José Espinoza, Agustín Maziero y Diego Fernández. La presencia de estos futbolistas permitirá distribuir las responsabilidades ofensivas mientras el argentino completa su adaptación al fútbol competitivo.

MÁS INFORMACIÓN: Antigua GFC golea a Xelajú MC y se convierte en el nuevo líder del Apertura 2026

Antigua GFC afrontará este compromiso como líder del Apertura 2026, con 29 puntos obtenidos mediante nueve victorias, dos empates y cuatro derrotas. Municipal y Guastatoya aparecen como sus principales perseguidores, ambos con 27 unidades, por lo que necesita continuar sumando para conservar la primera posición.

El conjunto colonial llega después de superar 3-0 a Xelajú MC, con goles de Maziero, Fajardo y Fernández. Comunicaciones, mientras tanto, ocupa el penúltimo puesto con 14 puntos. En ese contexto, el posible regreso de Apaolaza representa otra alternativa para Antigua en la recta final de la fase de clasificación.

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