Rating Colombia del 23 de octubre de 2026, según CNC: ‘Yo me llamo’ no tiene competencia

La semana de mediciones para las producciones principales se cerró con amplio dominio por parte del reality-concurso de imitación.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

El viernes marca un cierre de mediciones en la televisión colombiana cada semana. Debido a que el fin de semana trae una programación distinta a la habitual, los canales cierran sus registros de audiencia de las producciones principales. El más reciente estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC) mostró tendencias similares a las se las últimas semanas, evidenciando dominio amplio por parte de una de las cadenas.

Rating en Colombia del 23 de octubre de 2026, según CNC

Yo me llamo – Caracol TV | 15,57 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 10,73 % María, la caprichosa – Caracol TV | 9,93 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 9,36 % Masterchef Celebrity – RCN | 7,87 % Ciudad lejana – Caracol TV | 6,51 % Alas rotas – Caracol TV | 5,84 % La rosa de Guadalupe, parte 2 – RCN | 5,66 % Destinos cruzados – Caracol TV | 5,59 % Noticias RCN PRM – RCN | 5,18 %

Programación de fútbol para este sábado, 24 de octubre de 2026

2:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Deportivo La Coruña | LaLiga.

2:30 p.m. | Internacional de Porto Alegre vs Botafogo | Braileirao.

4:30 p.m. | Vasco da Gama vs Corinthians | Braileirao.

6:05 p.m. | América de Cali vs Cúcuta Deportivo | Liga BetPlay Dimayor.

8:15 p.m. | Once Caldas vs Deportivo Pereira | Liga BetPlay Dimayor.

¿Cómo se mide el rating de la televisión en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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