San Pedro vs Malacateco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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San Pedro vs Malacateco, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Deportivo San Pedro recibirá a Malacateco este domingo 25 de octubre en el Estadio Municipal de San Pedro, por la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Ambos equipos buscarán sumar puntos para mejorar sus posiciones en la clasificación. Los locales intentarán mantenerse entre los seis primeros, mientras que los visitantes necesitan acercarse a los puestos de clasificación. En el último enfrentamiento entre ambos, disputado el 23 de agosto, Malacateco se impuso por 2-0.

San Pedro llega al encuentro ubicado en la sexta posición, con 22 puntos obtenidos mediante seis victorias, cuatro empates y cinco derrotas. El conjunto local buscará recuperarse después de caer por 3-1 frente a Aurora en la jornada anterior. Con 18 goles a favor y 17 en contra, necesita mejorar sus resultados para sostenerse en la zona de clasificación y evitar que sus perseguidores lo superen en la tabla.

Por su parte, Malacateco ocupa el noveno puesto, con 18 unidades, producto de cinco triunfos, tres empates y siete derrotas. Los Toros llegan después de vencer por 1-0 a Comunicaciones en su última presentación, resultado que les permitió recuperar terreno. Ahora intentarán conseguir otra victoria para reducir la distancia con San Pedro y acercarse a los lugares de clasificación.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo San Pedro vs Malacateco de la jornada 16 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre San Pedro y Malacateco será el domingo 25 de octubre a las 15:10 horas en el Estadio Municipal de San Pedro y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX Guatemala.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan San Pedro vs Malacateco hoy

San Pedro y Malacateco no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Edwin Vásquez y Carlos Robles no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

San Pedro : Ricardo Méndez, Steveth Chacón, David Álvarez (C), Mathius Gaitán, Luis Navas, Romario Gómez, Edgar Macal, Luigui Calderón, Germán Águila, Julio Fajardo, Igor da Silva. DT : Edwin Vásquez.

: Ricardo Méndez, Steveth Chacón, David Álvarez (C), Mathius Gaitán, Luis Navas, Romario Gómez, Edgar Macal, Luigui Calderón, Germán Águila, Julio Fajardo, Igor da Silva. : Edwin Vásquez. Malacateco: Abel Guzmán, Roberto Meneses, Juan Esqueda, Marlon Chun, Jonathan Castañon, Fernando Morales, José Ochoa, Isaías de León, Nelson Andrade (C), Eliser Quiñones, José Erik Correa. DT: Carlos Robles

Antecedentes y últimos resultados del San Pedro vs Malacateco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron San Pedro y Malacateco:

23 de agosto de 2026 | Malacateco 2-0 San Pedro | Torneo Apertura

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