Cobán Imperial vs Marquense en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Cobán Imperial vs Marquense, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Cobán Imperial recibirá a Deportivo Marquense este domingo 25 de octubre en el Estadio Verapaz, por la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Ambos equipos buscarán sumar puntos para mejorar sus posiciones en la clasificación. El conjunto local necesita acercarse a los puestos de clasificación, mientras que los visitantes intentarán mantenerse entre los primeros lugares. En el último enfrentamiento entre ambos, Marquense se impuso por 2-1 el pasado 23 de agosto.

Cobán Imperial llega al compromiso ubicado en la décima posición, con 16 puntos en 15 partidos disputados. Los Príncipes Azules acumulan cuatro victorias, cuatro empates y siete derrotas en el campeonato. En su presentación más reciente, el equipo cayó por 3-1 frente a Deportivo Mixco, resultado que complicó su situación en la tabla. Ahora buscará recuperarse ante su público y reducir la distancia con los equipos que ocupan los puestos de clasificación.

Por su parte, Marquense atraviesa un presente diferente. Los Leones se encuentran en el quinto puesto, con 24 unidades, producto de siete triunfos, tres empates y cinco derrotas. En la jornada anterior consiguieron una victoria por 2-1 sobre Suchitepéquez. El conjunto visitante intentará prolongar su buen momento y sumar nuevamente fuera de casa para mantenerse en la pelea por las primeras posiciones.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Cobán Imperial vs Marquense de la jornada 16 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Cobán Imperial y Marquense será el domingo 25 de octubre a las 13:00 horas en el Estadio Verapaz y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX Guatemala.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cobán Imperial vs Marquense hoy

Cobán Imperial y Marquense no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Ramiro Cepeda y Manuel Naya no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Cobán Imperial : Tomás Casas, Eduardo Soto, Selvin Tení, Diego Chen, Blady Aldana, Ángel Cabrera, Byron Leal, Janderson Pereira, Luis De León, Michael Moreira, Brian Calabrese. DT : Ramiro Cepeda.

: Tomás Casas, Eduardo Soto, Selvin Tení, Diego Chen, Blady Aldana, Ángel Cabrera, Byron Leal, Janderson Pereira, Luis De León, Michael Moreira, Brian Calabrese. : Ramiro Cepeda. Marquense: Gustavo Gutiérrez, Randall Corado, Elías Vásquez, Gerardo Gordillo, Keyner Agustín, Yordin Hernández, Carlos Santos, Christian López, Fernando Escalante, David Grande, David Chuc. DT: Manuel Naya.

Antecedentes y últimos resultados del Cobán Imperial vs Marquense en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cobán Imperial y Marquense:

23 de agosto de 2026 | Marquense 2-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura

18 de marzo de 2026 | Marquense 3-1 Cobán Imperial | Torneo Clausura

27 de enero de 2026 | Cobán Imperial 2-0 Marquense | Torneo Clausura

19 de octubre de 2025 | Cobán Imperial 3-0 Marquense | Torneo Apertura

10 de agosto de 2025 | Marquense 1-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura

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