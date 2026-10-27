Malacateco vs Aurora en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Malacateco vs Aurora, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Deportivo Malacateco y Aurora FC se enfrentarán este miércoles 28 de octubre en el Estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, por la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Ambos equipos buscarán sumar tres puntos en una etapa importante del campeonato, cuando comienza a definirse la clasificación a la siguiente ronda. El encuentro también marcará una nueva oportunidad para que los Toros se recuperen de su derrota en el enfrentamiento anterior entre ambos conjuntos.

Malacateco afrontará el compromiso con la necesidad de aprovechar su localía para mejorar su rendimiento en el torneo. El equipo fronterizo intentará tomar la iniciativa desde los primeros minutos y generar oportunidades frente al arco rival. Además, buscará revancha después de perder 1-0 ante Aurora el pasado 30 de agosto, cuando Diego Ruiz convirtió el único gol del encuentro. Conseguir una victoria en el Santa Lucía será importante para sus aspiraciones de avanzar a la fase final.

Aurora FC, por su parte, visitará Malacatán con el objetivo de repetir el resultado conseguido en la primera vuelta. El conjunto aurinegro intentará mantener su organización defensiva y aprovechar las oportunidades ofensivas para sumar fuera de casa. Una nueva victoria le permitiría fortalecer su posición en la clasificación del Apertura 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Malacateco vs Aurora de la jornada 17 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Malacateco y Aurora será el miércoles 28 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Santa Lucía de Malacatán y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Malacateco vs Aurora hoy

Malacateco no tendrá jugadores suspendidos para este partido de la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, mientras que Aurora no contará con José Luis Vivas tras ser expulsado durante la última jornada. Se estima que Mario Acevedo y Roberto Montoya no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Malacateco : Abel Guzmán, Marlon Chun, Roberto Meneses, Juan Esqueda, Fernando Morales, Isaías de León, Jonathan Castañón, José Ochoa, Gabino Vásquez, Nelson Andrade, Eliser Quiñones. DT : Carlos Robles.

: Abel Guzmán, Marlon Chun, Roberto Meneses, Juan Esqueda, Fernando Morales, Isaías de León, Jonathan Castañón, José Ochoa, Gabino Vásquez, Nelson Andrade, Eliser Quiñones. : Carlos Robles. Aurora: Liborio Sánchez, Daniel Baján, Carlos Monterroso, Marcos Acosta, José Manuel Lemus, José Pablo Morán, Roger Hernández, José Grajeda, Andrés Echeverría, Héctor Morales, Luis Aguilar. DT: Saúl Phillip.

Antecedentes y últimos resultados del Malacateco vs Aurora en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Malacateco y Aurora:

30 de agosto de 2026 | Aurora 1-0 Malacateco | Torneo Apertura

22 de marzo de 2026 | Malacateco 1-1 Aurora | Torneo Clausura

1 de febrero de 2026 | Aurora 1-0 Malacateco | Torneo Clausura

10 de diciembre de 2025 | Aurora 2-1 Malacateco | Torneo Apertura

6 de diciembre de 2025 | Malacateco 1-0 Aurora | Torneo Apertura

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