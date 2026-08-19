Jorge Aparicio se planta ante la afición de Xelajú y envía un duro mensaje

El capitán no se guardó nada.

Aparicio, molesto con su afición. (Xelajú MC X.)

Al término de la victoria de Xelajú sobre Diriangen, por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026, el capitán del elenco super chivo Jorge Aparicio, habló ante los medios y no tuvo reparos a la hora de enviar un duro mensaje a la afición, mostrando enojo por la falta de apoyo y críticas al presente del equipo en términos de resultados.

“Nos dimos cuenta que estamos nosotros con nuestra familia, la afición viaja más de 300 kilómetros solo para insultarnos. Como grupo no nos merecemos esto”, empezó descargando el capitán, y añadió: “Como equipo hemos puesto en alto el nombre de Xelajú y lo hemos puesto en posiciones que nunca ha estado, no lo meremos porque estamos trabajando duro”.

Aparicio se mostró muy disgustado con el hecho de que fueran insultados cuando salían al campo. Ocurre que el equipo no vino haciendo un buen torneo internacional, la victoria ante Diriangen abre un manto de ilusión pero la realidad es que para clasificarse a los cuartos de final de la competencia necesita un milagro para poder seguir en carrera.

Para poder seguir en carrera, Xelajú debe golear a Firpo por la mayor cantidad de goles posible, antes, Firpo debe perder con Alajuelense, y los ticos deberían superar a Plaza Amador luego. Es posible ya que esto es fútbol, pero realmente difícil que se puedan dar tantos resultados.

La verdad se conocerá el próximo 26 de agosto cuando en el Cementos Progreso el equipo de Roberto Hernández reciba los panameños de Plaza Amador. El caso es que Xelajú dejó la vara muy alta teniendo en cuenta que en la edición pasada fue finalista, logrando su mejor actuación histórica.

En cuanto al torneo local, el presente del equipo de Hernández inició algo irregular perdiendo en su estreno ante el equipo ascendido de San Pedro, luego superó a Aurora y viene de empatar 2-2 contra los ‘toros’ de Malacateco, por lo que ahora ya casi sin chances de seguir en la Centroamericana, la prioridad pasará a ser el Torneo Apertura.

¿Cómo se jugarían los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 hoy?

Concacaf establece que los cuatro ganadores de grupo ocuparán las posiciones 1 a 4, mientras los cuatro segundos lugares recibirán las posiciones 5 a 8. Los cruces serán 1 contra 8, 4 contra 5, 2 contra 7 y 3 contra 6. Además, el club con mejor posición disputará el partido de vuelta en casa.

Mira también: Cuartos de Final Copa Centroamericana 2026, al momento: clasificados, cruces y criterios de desempate

Si la fase de grupos terminara con la tabla que existe antes de los juegos del 18 de agosto, el orden provisional tendría a Saprissa como sembrado 1, Motagua como 2, Real Estelí como 3 y Alajuelense como 4. Entre los segundos lugares aparecerían Olimpia en el 5, Plaza Amador en el 6, Alianza de El Salvador en el 7 y Municipal en el 8. Esta proyección toma los puntos y, cuando es necesario, la diferencia de goles de las tablas actuales.

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