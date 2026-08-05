Antigua GFC vs Real Estelí, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 2, goles y resultado en directo

Sigue el partido entre Antigua GFC y Real Estelí por la segunda jornada de la Copa Centroaméricana.

Antigua GFC vs Real Estelí, Copa Centroamericana, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Antigua GFC y Real Estelí, correspondiente a la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026! El encuentro puede marcar el rumbo del Grupo B, ya que el conjunto guatemalteco necesita reaccionar tras su estreno, mientras que el representante nicaragüense hará su primera presentación en el certamen. Sigue aquí todas las incidencias, los goles y las principales jugadas del compromiso.

Antigua GFC buscará recuperarse luego de la derrota por 2-1 frente a Alianza FC en la primera fecha. El equipo dirigido por Mauricio Tapia intentará aprovechar la localía para sumar sus primeros puntos y mantenerse en la lucha por un boleto a los cuartos de final. Además, llega con mayor tiempo de preparación, ya que su partido correspondiente al Torneo Apertura de Guatemala fue reprogramado y el plantel pudo concentrarse exclusivamente en este desafío internacional.

Real Estelí iniciará su participación en la Copa Centroamericana 2026 tras haber descansado en la jornada inaugural. El conjunto nicaragüense, dirigido por Diego Vázquez, vuelve al torneo con el objetivo de pelear nuevamente por los primeros puestos, luego de haber sido finalista en las ediciones de 2023 y 2024. Su actualidad también es positiva en el campeonato local, donde viene de derrotar 1-0 a ART Jalapa y acumula siete puntos en las tres primeras fechas del torneo.

Transmisión en vivo del partido entre Antigua GFC vs Real Estelí | Exclusivo para Estados Unidos

¿A qué hora juega Antigua GFC vs Real Estelí y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 29 de julio?

El encuentro entre Antigua GFC y Real Estelí se disputará el martes 4 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Pensativo. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Guatemala y Nicaragua. Además, el partido entre Antigua GFC y Real Estelí se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

Formaciones del Antigua GFC vs Real Estelí, al momento: así salen al partido de hoy

Ni Antigua GFC ni Real Estelí cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 2 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Mauricio Tapia y Diego Vázquez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Antigua GFC: Luis Morán; Dilan Palencia, Alexander Robinson, José Ardón, Suhander Zúñiga; Óscar Castellanos, José Rosales; Kevin López, Enrique Camargo, Juan David Moreno; y Agustín Maziero. DT: Mauricio Tapia.

Real Estelí: John Faust; Osmin Salinas, Ignacio Artola, Óscar Acevedo, Joab Gutiérrez; Orlando Campos, Héctor Aranda, Juan Barrera; Widman Talavera, Edgar Castillo y Byron Bonilla. DT: Diego Vázquez.

Últimos resultados y antecedentes del Antigua GFC vs Real Estelí

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Antigua GFC y Real Estelí a lo largo de su historia de manera oficial.

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana?

El club más ganador de la Copa Centroamericana de Concacaf es Liga Deportiva Alajuelense, que conquistó las tres primeras ediciones del torneo (2023, 2024 y 2025), convirtiéndose en el único tricampeón de la competencia. En cuanto a los protagonistas de este encuentro, Antigua GFC y Real Estelí todavía buscan levantar por primera vez el trofeo, por lo que el certamen de 2026 representa una nueva oportunidad para hacer historia a nivel regional.

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana 2026 cuenta con la participación de 20 equipos, distribuidos en cuatro grupos de cinco clubes. Cada equipo disputa cuatro partidos durante la fase de grupos y los dos mejores de cada zona avanzan a los cuartos de final. A partir de esa instancia, el torneo se define mediante series de ida y vuelta (cuartos de final, semifinales y final). Además del título regional, la competencia reparte seis cupos para la Copa de Campeones de Concacaf 2027: cuatro para los semifinalistas y dos adicionales a través de una ronda de Play-In.

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