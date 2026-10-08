Puntarenas vs Alajuelense en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Puntarenas vs Alajuelense, en vivo dónde ver. (Clarosports)

Por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica, el equipo de Puntarenas recibe en su estadio a Alajuelense, en un duelo de absolutos necesitados teniendo en cuenta la posición que ambos ocupan hoy en la tabla de posiciones. Si bien ambos están fuera de zona de clasificación, vienen de respectivas victorias y es por eso que ambos buscarán seguir por la senda.

El local viene de obtener una importante victoria sobre Escorpiones que le permitió llegar a 11 puntos, para colocarse 7° a cuatro unidades de San Carlos que en la previa del inicio de la jornada marcha como 4°. En caso de volver a sumar de a tres se posicionará en lo más alto.

En tanto, los visitantes llegan al partido luego de una brutal goleada 5 a 0 sobre Inter San Carlos que sirvió para cortar una racha de cinco partidos sin victorias y para que el equipo sume 14 unidades para llegar hasta la quinta colocación a un punto de la zona de clasificación.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Puntarenas vs Alajuelense de la jornada10 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Alajuelense y Inter San Carlos será el domingo 20 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Alejandro Morera Soto y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV y TDMAX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Puntarenas vs Alajuelense hoy

Puntarenas:

Alajuelense: Bayron Mora, Fernando Piñar, Farbod Samadian, Yeison Molina, Ronald Matarrita, Aarón Salazar, John Ruiz, Celso Borges, Roan Wilson, Luis Díaz, Ángel Zaldívar. DT: Bryan Ruiz.

Antecedentes y últimos resultados del Puntarenas vs Alajuelense en Liga de Costa Rica

23 de abril de 2026 | Alajuelense 5-2 Puntarenas | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 28 de febrero de 2026 | Puntarenas 2-0 Alajuelense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 26 de septiembre de 2025 | Alajuelense 2-2 Puntarenas | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de agosto de 2025 | Puntarenas 0-0 Alajuelense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 14 de mayo de 2025 | Alajuelense 1-0 Puntarenas | Semifinales Torneo Clausura 2025

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