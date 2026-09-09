Aurora vs Municipal en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Aurora Municipal, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Aurora y Municipal se enfrentan por la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido que pondrá frente a frente a un equipo que se ha hecho fuerte como local y al actual líder del campeonato. Los Aurinegros buscarán prolongar su buena campaña en casa para acercarse a los primeros puestos, mientras que los Rojos intentarán defender el liderato después de dejar puntos en la última fecha.

Aurora suma nueve puntos y ocupa el séptimo lugar, producto de tres victorias y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Saúl Phillip ha tenido un comienzo irregular y hasta el momento encontró sus mejores resultados jugando en casa. Después de caer ante Guastatoya en la primera jornada, los Aurinegros ganaron sus siguientes tres compromisos como locales frente a Comunicaciones, Suchitepéquez y Malacateco, por lo que buscarán mantener su racha perfecta en casa ante el líder del torneo.

Por su parte, Municipal tiene 16 puntos y llega como líder del Apertura 2026, con cinco triunfos, un empate y una derrota. El conjunto dirigido por Mario Acevedo ha mostrado el mejor rendimiento en el comienzo del campeonato nacional, aunque su buen presente contrasta con la temprana eliminación que sufrió en la fase de grupos de la Copa Centroamericana. Los Rojos vienen de empatar 0-0 como locales ante San Pedro y ahora buscarán regresar al triunfo para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Aurora vs Municipal de la jornada 8 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Aurora y Municipal será el jueves 10 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Aurora vs Municipal hoy

Municipal no podrá contar con José Martínez, expulsado en el duelo ante San Pedro, mientras que Aurora no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Saúl Phillip y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Aurora: Diego Navas; Carlos Monterroso, Marcos Acosta, Carlos Flores, Klisman García; José Luis Vivas, Pablo Mingorance, Daniel Baján; Andrés Echeverría, Julio César Rodríguez y Víctor Urias. DT: Saúl Phillip.

Municipal: Braulio Linares; José Morales, Aubrey David, Yunior Pérez, César Calderón; Jonathan Franco, Cristian Hernández, Rodrigo Saravia; Elvi Elington, Jefry Bantes y Erik López. DT: Mario Acevedo.

MÁS INFORMACIÓN: Mario Acevedo explica qué le faltó a Municipal para vencer a San Pedro

Antecedentes y últimos resultados del Aurora vs Municipal en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Aurora y Municipal:

15 de marzo de 2026 | Municipal 4-1 Aurora | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 25 de enero de 2026 | Aurora 2-2 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 5 de octubre de 2025 | Aurora 1-0 Municipal | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 26 de julio de 2025 | Municipal 2-1 Aurora | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 2 de abril de 2025 | Municipal 2-0 Aurora | Torneo Clausura 2025

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