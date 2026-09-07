Mario Acevedo explica qué le faltó a Municipal para vencer a San Pedro

Después del encuentro, el entrenador reconoció su inconformidad por no haber aprovechado la localía.

Mario Acevedo, entrenador de Municipal | rojos_municipal

Municipal no pudo ampliar su ventaja en la cima del Torneo Apertura 2026 después de empatar 0-0 frente a San Pedro en El Trébol. El encuentro correspondiente a la séptima jornada dejó al conjunto dirigido por Mario Acevedo con 16 puntos y todavía en el primer lugar de la clasificación.

El equipo escarlata buscó romper el empate durante el partido, pero encontró dificultades para superar el planteamiento defensivo de San Pedro. Municipal generó oportunidades frente al arco rival, aunque entre las intervenciones del guardameta visitante, la defensa y la falta de definición, el marcador permaneció sin goles.

Después del encuentro, Acevedo reconoció su inconformidad por no haber aprovechado la localía. “Obviamente no podemos estar contentos porque no se sacaron los tres puntos. Quiero resaltar que mi equipo lo buscó en todo momento durante los 90 minutos. Hay que descifrar cuando un equipo es ultradefensivo y es parte del trabajo nuestro”, expresó el entrenador.

Mario Acevedo respaldó el trabajo de Municipal

Pese al resultado, el técnico nicaragüense destacó la intención mostrada por sus futbolistas y evitó responsabilizarlos por los dos puntos que quedaron en el camino. “Se generaron ocasiones, pero ellos defensivamente fueron muy puntuales y el arquero tuvo muchos aciertos. No puedo reprochar nada al equipo que en todo momento buscó los tres puntos en casa”.

Acevedo también se refirió a la expulsión de José Carlos Martínez, quien recientemente regresó a la actividad luego de superar una lesión en el tendón de Aquiles. El delantero vio la tarjeta roja durante un partido en el que Municipal necesitaba encontrar espacios para intentar quedarse con la victoria.

“Definitivamente nosotros no podemos perder cabeza en ningún momento, aunque no estemos de acuerdo en muchas decisiones arbitrales. No he visto la jugada de la expulsión, se tardaron mucho y creo que no la tenían muy clara. Nosotros siempre recalcamos que entramos 11 jugadores a la cancha y tenemos que salir 11 para seguir peleando en igualdad de jugadores”, señaló Acevedo.

MÁS INFORMACIÓN: San Pedro rescata un empate sin goles ante Municipal

Con este empate, Municipal registra cinco victorias, una igualdad y una derrota en siete presentaciones del Apertura 2026. Los Rojos tienen 16 unidades y mantienen un punto de ventaja sobre Antigua GFC, aunque el conjunto colonial cuenta con un partido menos disputado. San Pedro, por su parte, llegó a 13 puntos.

Luego de quedar eliminado de la Copa Centroamericana, Municipal concentra sus esfuerzos en la Liga Nacional y en la defensa del título. Su próximo compromiso será el jueves frente a Aurora FC en el Estadio Cementos Progreso, donde buscará volver al triunfo y sostenerse en la primera posición.

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