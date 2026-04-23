Fantasma Figueroa confiesa qué sucederá con su futuro en Comunicaciones luego del Clausura 2026

Figueroa rompió el silencio tras salvar a Comunicaciones y lanzó un mensaje fuerte al plantel.

Comunicaciones se salvó del descenso con Fantasma Figueroa | @CremasOficial

Después de más de dos meses sin hablar públicamente, Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa rompió el silencio y dejó definiciones fuertes sobre su presente y, sobre todo, su futuro en Comunicaciones. El entrenador chileno eligió una entrevista con Tigo Sports para expresarse tras cumplir con el objetivo principal de la temporada: asegurar la permanencia en un torneo marcado por la presión y la incertidumbre.

Uno de los puntos más fuertes de su intervención fue su crítica directa hacia quienes informan sobre el equipo. “Hay muchos periodistas que no lo son, son creadores de contenido que andan con su teléfono, ellos desinforman a la gente”, lanzó sin rodeos. Figueroa dejó en claro que este conflicto fue una de las razones principales de su silencio: “Desde que llegué he tenido mucho conflicto con ellos. Por eso no hablo, prefiero trabajar y preocuparme de mis cosas”.

El chileno también contextualizó ese momento en medio de un torneo complicado: “Tuvimos partidos muy difíciles, fue una transición de 20 puntos a 35”, explicó, destacando el crecimiento del equipo en plena lucha por no descender.

El futuro ya está definido

Lejos de las especulaciones, Figueroa fue tajante sobre su continuidad en Comunicaciones. “Para los detractores, tengo contrato hasta diciembre… y según el jefe, se va a respetar. Voy a seguir acá”, afirmó. Además, dejó claro que su relación con la prensa no cambiará: “Voy a seguir sin hablar, porque mientras no tenga la obligación no lo voy a hacer. Yo hablo cuando yo quiero”. Sus palabras cierran cualquier debate sobre su salida en el corto plazo y marcan el camino del club de cara a lo que resta del año.

Pensando en el próximo torneo, el Fantasma también dejó un mensaje fuerte puertas adentro. “Se van a quedar jugadores que tienen que ser capaces de aguantar la presión que tiene este equipo”, sentenció, anticipando una depuración en el plantel y una exigencia máxima para quienes continúen. Fiel a su carácter competitivo, también proyectó su salida: “Espero irme de aquí con regalos en diciembre”, deslizó, en clara alusión a la posibilidad de cerrar su ciclo con títulos.

Agradecimiento a la afición y mensaje final

Más allá de las críticas, Figueroa también tuvo espacio para valorar el apoyo recibido. “Es muy gratificante tener el apoyo de gente que se sienta detrás de una portería y que da aliento todos los partidos. Solamente agradecimiento para ellos”, expresó. Y cerró con una reflexión sobre el club: “Comunicaciones no es de ningún jugador, aunque tenga muchos años, es de la gente y del dueño”, dejando en claro cuál es, para él, la verdadera esencia de la institución.

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