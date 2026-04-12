Saprissa vs Liberia en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Saprissa y Liberia por la jornada 15 del Torneo Clausura de Costa Rica.

Saprissa vs Liberia, Liga de Costa Rica, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Saprissa y Liberia! El encuentro se disputa este domingo 12 de abril en el estadio Ricardo Saprissa, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura 2026. Es un duelo con incidencia directa en la parte alta de la tabla, con dos equipos que llegan con objetivos claros en esta etapa del campeonato.

Saprissa se presenta como uno de los principales protagonistas del torneo, ubicado en la segunda posición con 27 puntos, a solo uno del líder Herediano. El conjunto morado ha mantenido un rendimiento constante a lo largo del Clausura y llega con antecedentes favorables ante este rival, incluyendo la serie de semifinales de Copa en la que se impuso con un global de 6-2. En casa, buscará sostener su fortaleza y sumar tres puntos clave en la pelea por el liderato.

Liberia, en tanto, ocupa el cuarto lugar con 21 unidades y llega motivado tras golear 5-1 a San Carlos en su última presentación. El equipo guanacasteco ha mostrado competitividad en el torneo y quiere romper una larga racha sin victorias en el estadio Ricardo Saprissa, donde no gana desde 2009. Con ese desafío por delante, intentará mantener su orden y aprovechar sus opciones para competir en un escenario exigente.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Saprissa vs Liberia hoy domingo 12 de abril de 2026?

El encuentro entre Saprissa y Liberia está programado para el domingo 12 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Ricardo Saprissa. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Alineaciones del Saprissa vs Liberia para la jornada 15, al momento

Ni Saprissa ni Liberia cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Hernán Medford y José Cardozo no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Saprissa : Abraham Madriz, Gerald Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Jefferson Brenes, David Guzmán, Mariano Torres, Luis Paradela, Bancy Hernandez, Tomás Rodríguez. DT : Hernán Medford.

: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Jefferson Brenes, David Guzmán, Mariano Torres, Luis Paradela, Bancy Hernandez, Tomás Rodríguez. : Hernán Medford. Liberia: Antonny Monreal, Shawn Johnson, José Huerta, Christian Reyes, Yeison Molina, John Ruiz, Adrián Chévez, Jared Ríos, Abner Hudson, Erick Torres, Joaquín Hernández. DT: José Cardozo.

Antecedentes del Saprissa vs Liberia y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Saprissa y Liberia:

29 de marzo de 2025 | Saprissa 5-1 Liberia | Copa Costa Rica

25 de marzo de marzo de 2026 | Liberia 1-1 Saprissa | Copa Costa Rica

15 de febrero de 2026 | Liberia 0-1 Saprissa | Torneo Clausura

30 de noviembre de 2025 | Saprissa 3-1 Liberia | Torneo Apertura

17 de agosto de 2025 | Liberia 2-2 Saprissa | Torneo Apertura

Te puede interesar