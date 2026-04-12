Marathón vs Olancho en vivo: partido de la Liga de Honduras 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Marathón y Olancho por la jornada 18 del Torneo Clausura de Honduras.

Marathón vs Olancho, Liga de Honduras, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Marathón y Olancho FC! El encuentro se disputa este domingo 12 de abril en el Estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, en el inicio de la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de Honduras. El duelo llega en un contexto especial para el conjunto local, marcado por situaciones internas, y con dos equipos que pelean en la zona alta de la tabla.

Marathón regresa a casa con la intención de mantenerse en la lucha por los primeros puestos. El equipo dirigido por Pablo Lavallén viene de conseguir una victoria importante por 1-0 ante Motagua, resultado que le permitió sumar tres puntos clave y cortar el invicto de su rival. Con 24 unidades, el conjunto verdolaga necesita sostener ese impulso en un momento decisivo del campeonato.

Olancho, por su parte, también suma 24 puntos y se ubica en la cuarta posición por diferencia de goles. Llega tras una goleada en el derbi ante Juticalpa, en un partido donde mostró eficacia ofensiva. En el antecedente reciente entre ambos, igualaron 1-1 en la primera vuelta, por lo que este cruce aparece como una oportunidad directa para marcar diferencias en la tabla en la recta final del torneo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Marathón vs Olancho hoy domingo 12 de abril de 2026?

El encuentro entre Motagua y Olimpia está programado para el domingo 12 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

Alineaciones del Marathón vs Olancho para la jornada 18, al momento

Motagua no podrá contar con John Kleber tras ser expulsado durante la última jornada, mientras que Olimpia no tiene jugadores suspendidos para este partido de la fecha 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Javier López y Eduardo Espinel no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Motagua : Luis Ortíz, Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Marcelo Santos, Óscar Padilla Discua, Denis Meléndez, José Reyes, Jefryn Macías, Romario da Silva, Rodrigo De Olivera. DT : Javier López.

: Luis Ortíz, Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Marcelo Santos, Óscar Padilla Discua, Denis Meléndez, José Reyes, Jefryn Macías, Romario da Silva, Rodrigo De Olivera. : Javier López. Olimpia: Edrick Menjívar, Kevin Guity, Clinton Bennett, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez, Agustín Mulet, Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, José Pinto, Michaell Chirinos, Jorge Benguché. DT: Eduardo Espinel.

Antecedentes del Marathón vs Olancho y últimos resultados en la Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Motagua y Olimpia:

22 de febrero de 2026 | Olimpia 0-1 Motagua | Torneo Clausura

20 de diciembre de 2026 | Motagua 1-1 Olimpia | Torneo Apertura

17 de diciembre de 2025 | Olimpia 2-0 Motagua | Torneo Apertura

16 de octubre de 2025 | Olimpia 2-2 Motagua | Torneo Apertura

2 de agosto de 2025 | Motagua 0-2 Olimpia | Torneo Apertura

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