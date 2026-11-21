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Cobán Imperial vs San Pedro, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Cobán Imperial y San Pedro FC se enfrentarán por la jornada 21 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un encuentro importante para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final de la fase regular. Los Príncipes Azules serán locales y buscarán sumar tres puntos para mejorar su posición en la clasificación, mientras que el conjunto sampedrano intentará conseguir un resultado favorable fuera de casa.

Cobán Imperial ocupa la novena posición de la tabla con 25 puntos y llega después de perder 2-0 frente a Comunicaciones en la jornada 20, un resultado que complicó su situación en el cierre del campeonato. El equipo cobanero tendrá la oportunidad de recuperarse ante su afición y deberá mejorar su funcionamiento ofensivo para superar a San Pedro. Conseguir una victoria le permitiría acercarse a los puestos de clasificación y mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.

Por su parte, San Pedro FC se encuentra en el sexto lugar con 29 unidades y viene de conseguir una victoria por 2-0 frente a Marquense, resultado que le permitió sumar tres puntos en la jornada anterior. El conjunto sampedrano buscará darle continuidad a ese rendimiento y defender su posición entre los equipos que aspiran a disputar la fase final. Para ello, necesitará mantener el orden defensivo y aprovechar los espacios que pueda dejar Cobán Imperial.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Cobán Imperial vs San Pedro de la jornada 21 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Cobán Imperial y San Pedro será el domingo 22 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio José Ángel Rossi y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cobán Imperial vs San Pedro hoy

Cobán Imperial y San Pedro no cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 21 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Ramiro Cepeda y Edwin Vásque no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Cobán Imperial : Tomás Casas; Selvin Tení, Thales Moreira, Darwin Torres, Luis De León, Byron Leal, Janderson Pereira (C), Julio Sandoval, Kenneth Valdez, Michael Moreira, Juan Carlos Winter. DT : Ramiro Cepeda.

: Tomás Casas; Selvin Tení, Thales Moreira, Darwin Torres, Luis De León, Byron Leal, Janderson Pereira (C), Julio Sandoval, Kenneth Valdez, Michael Moreira, Juan Carlos Winter. : Ramiro Cepeda. San Pedro: Vander Cruz; Steveth Chacón, Renny Folleco, David Álvarez (C), Aarón Navarro, Osman Salguero, Edgar Macal, Emerson García, Julio Fajardo, Igor da Silva, Luis Martínez. DT: Edwin Vásquez.

Antecedentes y últimos resultados del Cobán Imperial vs San Pedro en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Cobán Imperial y San Pedro:

20 de septiembre de 2026 | San Pedro 1-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura

6 de febrero de 2019 | San Pedro 1-2 Cobán Imperial | Copa de Guatemala

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