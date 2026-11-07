Santiago Gimenez en vivo: horario y donde ver el Vitoria Guimarães vs Porto de la jornada 11 de la Liga de Portugal 2026

Los Dragones del delantero mexicano se meten al Estadio Dom Afonso Henriques con el objetivo de ganar el juego para seguir con el paso perfecto

Vitoria vs Porto, dónde ver a Santi Gimenez en la Liga de Portugal. | Claro Sports

Santiago Gimenez y el Porto regresan a la actividad en la Liga de Portugal 2026-27 con una visita al Vitória Guimarães, en el partido correspondiente a la jornada 11. El delantero mexicano buscará sumar minutos con los Dragones, que intentarán mantener su paso perfecto en el campeonato y ampliar su ventaja en la clasificación.

El conjunto dirigido por Francesco Farioli llega al compromiso como líder de la Primeira Liga con 30 puntos de 30 posibles, producto de 10 victorias consecutivas. Además, registra 25 goles a favor y cuatro en contra. Por su parte, el Vitória Guimarães ocupa el lugar 13 de la tabla con nueve unidades, después de dos triunfos, tres empates y cinco derrotas.

Para Gimenez, el partido representa otra oportunidad de sumar actividad después de su participación ante el Napoli en la Champions League, donde ingresó de cambio e intervino en dos jugadas que terminaron en gol durante la victoria del Porto por 4-1. El atacante mexicano es una de las opciones de Farioli en el frente ofensivo, aunque su presencia en la alineación titular todavía no está confirmada.

¿Cuándo y a qué hora juega Santiago Gimenez en la jornada 11 de la Liga de Portugal 2026?

El encuentro entre Vitória Guimarães y Porto se disputará el domingo 8 de noviembre de 2026 a las 12:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, en el Estadio Dom Afonso Henriques, ubicado en Guimarães, Portugal. El silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas locales.

La jornada 11 pondrá a prueba el invicto del Porto, que buscará su undécima victoria consecutiva en la temporada. Santiago Gimenez estará entre las alternativas ofensivas del entrenador Francesco Farioli, quien deberá definir su alineación antes del encuentro ante el Vitória Guimarães.

¿Quién transmite en vivo el partido del Porto y dónde ver a Santiago Gimenez en la Liga de Portugal?

El Vitória Guimarães vs Porto se podrá ver en vivo en México a través de Claro Sports, que cuenta con los derechos de transmisión de los partidos del conjunto portugués en la Primeira Liga 2026-27. Los aficionados podrán seguir la actividad del delantero mexicano durante la temporada.

El compromiso también está contemplado en la programación de Claro Sports Premium en YouTube, servicio que ofrece transmisiones deportivas seleccionadas sin cortes comerciales. El encuentro comenzará a las 12:00 horas del centro de México, por lo que los seguidores del Porto podrán consultar la señal de Claro Sports desde el horario establecido.

Antecedentes del Vitória Guimarães vs Porto en la Liga de Portugal

El Porto ha dominado los enfrentamientos recientes contra el Vitória Guimarães en la Primeira Liga. En su último partido de liga, disputado el 18 de enero de 2026, los Dragones consiguieron una victoria por 1-0 como visitantes. Antes, el 11 de agosto de 2025, se impusieron por 3-0 en el Estadio do Dragão.

Durante la temporada 2024-25, ambos equipos empataron 1-1 en febrero de 2025, mientras que el Porto había ganado 3-0 en septiembre de 2024. En la muestra de 15 enfrentamientos que presenta 365Scores, Porto registra 12 victorias, Vitória Guimarães dos y un empate, una estadística que incluye encuentros de distintas competencias.

Los antecedentes reflejan la dificultad que ha tenido el conjunto de Guimarães para derrotar al Porto como local. Sin embargo, el equipo anfitrión intentará aprovechar su estadio para terminar con la racha de triunfos de los Dragones en el campeonato.

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¿Quién es el favorito para ganar la jornada 11 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios

El Porto parte como favorito para ganar el partido de la jornada 11, de acuerdo con los momios previos al encuentro y su posición en la clasificación. El equipo de Francesco Farioli suma 10 triunfos en sus primeros 10 partidos, mientras que el Vitória Guimarães acumula nueve puntos y se encuentra en la parte baja de la tabla. De acuerdo con las cuotas consultadas en Caliente.mx para el mercado de resultado final, los momios del Vitória Guimarães vs Porto son los siguientes:

Triunfo del Vitória Guimarães: +420.

+420. Empate: +290.

+290. Victoria del Porto: -159.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

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