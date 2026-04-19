Comunicaciones vs Guastatoya en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Comunicaciones Guastatoya, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Comunicaciones y Guastatoya se enfrentan este lunes 20 de abril en el Estadio La Asunción por la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El partido se presenta como uno de los más relevantes de la fecha, ya que ambos equipos están involucrados en la lucha por la permanencia. En el último enfrentamiento entre ambos en este torneo, los cremas se impusieron por 3-1.

Comunicaciones llega a este compromiso tras caer 0-1 ante Municipal en el Clásico 337. El equipo suma 52 puntos en la tabla acumulada y se mantiene fuera de la zona de descenso, aunque sin margen de error. La cercanía con los equipos que están en riesgo lo obliga a sumar en este tramo final. Además, deberá gestionar la presión de disputar un partido directo, sabiendo que en la última jornada enfrentará a Malacateco, otro rival comprometido.

Por su parte, Guastatoya afronta el encuentro luego de vencer 3-0 a Antigua GFC, un resultado que le permitió alcanzar los 50 puntos y mantenerse en la pelea por la permanencia. El equipo se ubica en la zona baja de la tabla acumulada junto a Malacateco y Mictlán, por lo que necesita sumar para salir del riesgo. Este partido representa una oportunidad directa para recortar distancia y cambiar su posición antes de la última jornada.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Comunicaciones vs Guastatoya de la jornada 21 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Comunicaciones y Guastatoya está programado para el lunes 20 de abril a las 18:00 horas y se disputará en el Estadio La Asunción. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Canal 11 de Albavisión.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Comunicaciones vs Guastatoya hoy

Comunicaciones no tendrá futbolistas sancionados, mientras que Guastatoya no podrá contar con Kevin Fernández ni Santiago Gómez porque están sancionados para este duelo de la jornada 21 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fantasma Figueroa y Pablo Centrone no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Comunicaciones : Fredy Pérez, Stheven Robles, Ernesto Monreal, José Pinto, Emerson Raymundo, Karel Espino, Wilson Pineda, Samuel Camacho, Dairon Reyes, Omar Duarte, Janpol Morales. DT : Fantasma Figueroa

: Fredy Pérez, Stheven Robles, Ernesto Monreal, José Pinto, Emerson Raymundo, Karel Espino, Wilson Pineda, Samuel Camacho, Dairon Reyes, Omar Duarte, Janpol Morales. : Fantasma Figueroa Guastatoya: Rubén Escobar, Yordi Aguilar, Joshua Ubico, Keyner Agustín, Víctor Armas, Keyshwen Arboine, Ariel Lon, Yordin Hernández, Víctor Ávalos, Nelson García, Emanuel Yori. DT: Pablo Centrone

Antecedentes y últimos resultados del Comunicaciones vs Guastatoya en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Comunicaciones y Guastatoya:

28 de febrero de 2026 | Guastatoya 1-3 Comunicaciones | Torneo Clausura

12 de octubre de 2025 | Guastatoya 0-0 Comunicaciones | Torneo Apertura

3 de agosto de 2025 | Comunicaciones 2-2 Guastatoya | Torneo Apertura

9 de marzo de 2025 | Comunicaciones 1-3 Guastatoya | Torneo Clausura

21 de enero de 2025 | Guastatoya 0-0 Comunicaciones | Torneo Clausura

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