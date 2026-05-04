Rating Colombia del 3 de mayo de 2026, según CNC: ¿Quién abandonó ‘La Casa de los Famosos’?

Canal Caracol no se despega de la punta, día tras día los colombianos demuestran su favoritismo.

La Casa de los Famosos 4/5 / Canal RCN.

Este domingo 3 de mayo se desarrolló la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-I. Sin embargo la atención de los televidentes en el país estuvo en otros canales y programas como el noticiero de Caracol, ‘La Casa de los Famosos’ y un par más. Consulte el rating de este domingo 3 de mayo en Claro Sports

Rating en Colombia del 3 de mayo de 2026, según CNC

1. Noticias Caracol PRM | 10.71%

2. Expediente final | Canal Caracol | 8.04%

3. La Casa de los Famosos | Canal RCN | 7.22%

4. Los Informantes | Canal Caracol | 6.83%

5. Noticias Caracol MD | 5.79%

6. Séptimo día | Canal Caracol | 5.46%

7. La Red | Canal Caracol | 3.87%

8. Noticias RCN PRM | 3.29%

9. Noches de premier: ni te cases, ni te embarques | Canal Caracol | 2.73%

10. Caso Cerrado, parte 2 | Canal RCN | 2.37%

¿Quién fue eliminado en ‘La Casa de los Famosos este domingo 3 de mayo?

Este domingo 3 de mayo se vivió una nueva jornada de eliminación en ‘La Casa de los Famosos’. Después de lo que fueron las votaciones de los seguidores, Alexa Torres se despidió del programa, tras un 17.26%. Con un 7.22% de favorabilidad, este capítulo fue lo tercero más visto en el país este domingo.

La Casa De Los Famosos 4/5 / IG: lacasadelosfamososcolombia1.

Programación de fútbol para este lunes, 4 de mayo de 2026

09:00 a.m. | Chelsea vs Nottingham Forest | Premier League.

02:00 p.m. | Sevilla vs Real Sociedad | LaLiga.

02:00 p.m. | Everton vs Manchester City | Premier League.

02:15 p.m. | Sporting CP vs Vtória Guimaraes | Primeira Liga de Portugal.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

La medición del Centro Nacional de Consultoría (CNC) es la más acertada, pues cuenta con la posibilidad de hacer seguimiento a millones de decodificadores distribuidos en todo el territorio nacional. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación funciona bajo un modelo de preferencia, en el que un usuario que cambia de programa le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos días

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