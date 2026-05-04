¡Ni José Mourinho, ni Jurgen Klopp! En Valdebebas surge otro candidato para dirigir al Real Madrid

El Real Madrid, encabezado por Florentino Pérez, estaría en busca de un nuevo entrenador y, dentro de la terna, habría surgido el nombre de Unai Emery

El Real Madrid busca nuevo técnico | Reuters

Pese a que las filtraciones periodísticas en Valdebebas no terminan de coincidir sobre quién tomará las riendas del Real Madrid, hay un punto en común: Álvaro Arbeloa no continuaría en el banquillo merengue. Bajo este panorama, durante las primeras horas de este lunes 4 de mayo ha cobrado fuerza un nuevo candidato, Unai Emery, actual técnico del Aston Villa, cuyo perfil encajaría entre las alternativas que estaría valorando el presidente de la institución de la capital española, Florentino Pérez.

De acuerdo con reportes de Sports Illustrated, la directiva encabezada por Florentino Pérez tendría en la mira al técnico español de 54 años como una sólida alternativa ante la posible salida de Álvaro Arbeloa, tras evaluar su rendimiento al frente del Aston Villa, equipo que se mantiene en la parte alta de la Premier League y se encuentra cerca de asegurar su clasificación a la próxima Champions League.

Cabe recordar que durante las últimas semanas también surgieron nombres como Mauricio Pochettino, Didier Deschamps y Lionel Scaloni, sin dejar de lado que los principales candidatos parecían ser Jürgen Klopp y José Mourinho. Sin embargo, uno de los primeros en descartarse habría sido Klopp, ya que el alemán continuaría enfocado en su rol dentro del área de fútbol de Red Bull, mientras espera una oportunidad para dirigir a la selección alemana.

¿Unai Emery al Real Madrid? | Action Images vía Reuters: Matthew Childs

Medios como talkSPORT también colocan el nombre de Unai Emery como una opción de interés en Valdebebas para el banquillo del Real Madrid; sin embargo, existe un factor clave: el técnico de los Villanos tiene contrato vigente con el Aston Villa hasta 2029. Aun así, un eventual llamado desde la entidad presidida por Florentino Pérez no quedaría completamente descartado por el peso deportivo e institucional del club blanco.

No es la primera vez que Unai Emery aparece en la órbita madridista. Su nombre ya había surgido en la prensa tras la salida de Xabi Alonso, cuando se le mencionó como posible relevo en el banquillo; no obstante, aquella posibilidad nunca se confirmó, ya que finalmente Álvaro Arbeloa fue quien asumió el cargo al frente del primer equipo.

Por ahora, Emery se mantiene enfocado en sus objetivos con el Aston Villa, que necesita remontar ante el Nottingham Forest en las semifinales de la UEFA Europa League. Paralelamente, el conjunto inglés también sigue en la pelea dentro de la Premier League, donde depende de sí mismo para asegurar su clasificación a la próxima Champions League.

Te puede interesar: