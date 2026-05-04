Ni Messi ni Maradona; Daniel Passarella, el único futbolista argentino que ha ganado dos Mundiales

Daniel Passarella hizo historia como capitán campeón en 1978, pero vivió una paradoja única tras México 1986

En la historia de los Mundiales hay líderes que marcan época, pero pocos lo hicieron con la autoridad y el carácter de Daniel Passarella. Su relación con la Copa del Mundo estuvo marcada por la gloria y por una curiosa paradoja: ser bicampeón en las estadísticas, pero no sentirse como tal.

Argentina 1978: el capitán del primer título

El momento más grande de su carrera llegó en el Mundial de 1978. En casa, frente a su gente, Passarella fue el capitán que condujo a Argentina a conquistar su primer campeonato del mundo.

Durante el torneo tuvo influencia en momentos decisivos. En la recordada y polémica goleada de 6-0 sobre la selección de Perú, el defensor repartió dos asistencias clave para clasificar a los sudamericanos a la final. Días más tarde, con apenas 25 años y un mes, se convirtió en el capitán más joven en la historia en levantar la Copa del Mundo. Además, fue el primer argentino en alzar el trofeo.

España 1982: el cierre como jugador

En España 1982 volvió a liderar a la albiceleste. Sin embargo, su participación terminó antes de lo esperado. La derrota frente a la selección de Brasil marcó el final del recorrido del equipo y también el último partido de Passarella en Copas del Mundo como futbolista.

México 1986: campeón sin jugar

Passarella fue clave en la clasificación de Argentina al Mundial de México 1986, pero no pudo participar en el torneo. Un virus intestinal lo obligó a permanecer hospitalizado durante ocho días y, además, sufrió un desgarro en la pierna izquierda.

Argentina volvió a coronarse, y con ello Passarella se convirtió en el único jugador albiceleste en ganar dos Mundiales. Sin embargo, el propio defensor nunca asumió ese logro como propio. Para él, ser campeón implica estar en la cancha: “Si bien tengo la medalla de campeón, yo solo me siento campeón cuando estoy en la cancha”, fueron sus palabras.

La paradoja de Passarella: ganó dos Mundiales, pero solo celebra uno. Claro Sports

Un legado que trascendió generaciones

En total, disputó 12 partidos en Copas del Mundo, con siete victorias, un empate y cuatro derrotas, además de tres goles y tres asistencias. Ese rendimiento llevó a Diego Armando Maradona a considerarlo como uno de los mejores defensores centrales que vio.

Años más tarde regresó al Mundial como entrenador y llevó a Argentina a Francia 1998, donde el equipo avanzó invicto en la fase de grupos, eliminó a Inglaterra en octavos de final y cayó ante Países Bajos en cuartos.

Así, entre la cinta de capitán, las medallas y su influencia dentro y fuera del campo, Daniel Passarella quedó inscrito como uno de los grandes líderes en la historia del fútbol argentino y de las Copas del Mundo.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales



Daniel Passarella ocupa el lugar 38 en el conteo de los 100 mejores jugadores en la historia de las Copas del Mundo de Claro Sports, un reconocimiento que refleja su impacto como líder y capitán en la élite del fútbol internacional. Su legado está marcado por haber guiado a Argentina a su primer título en 1978 y por integrar el plantel campeón en 1986, aunque sin participación en cancha, en una trayectoria que combina protagonismo, carácter y una visión única sobre lo que significa ser campeón.

Te puede interesar: