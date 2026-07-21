Messi y Mbappé protagonizan los récords que dejó la Copa del Mundo 2026

La FIFA reveló las nuevas marcas históricas del torneo, las cuales quedaron grabadas en los libros del Mundial

Varios jugadores rompieron récords en el Mundial 2026 | Reuters

La Copa del Mundo 2026 llegó a su fin con España como campeona tras vencer 1-0 a Argentina en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, pero el torneo también quedó marcado por los nuevos récords que se establecieron durante la competencia. La FIFA presentó el listado de registros que fueron superados a lo largo de los casi 40 días de actividad en Norteamérica.

Lionel Messi y Kylian Mbappé fueron los principales hombres de las nuevas estadísticas mundialistas. Ambos futbolistas protagonizaron una disputa por convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, además de establecer otros registros individuales durante el certamen. El delantero francés llegó a la edición 2026 con una desventaja frente al argentino en la carrera goleadora, pero su rendimiento en la fase final del torneo le permitió quedarse con el primer lugar de la clasificación histórica.

Mbappé terminó la Copa del Mundo 2026 como el máximo goleador de todos los tiempos con 22 anotaciones, superando al astro sudamericano por una diana. Tanto el atacante francés como el argentino dejaron atrás la marca que pertenecía al alemán Miroslav Klose, quien se quedó en 16 goles.

Sin embargo, Messi también amplió su legado en los Mundiales al convertirse en el jugador con más victorias en la historia del torneo, con 23 triunfos. El capitán argentino también lideró a la Albiceleste hacia siete victorias consecutivas durante esta edición.

Mbappé vs Messi: el duelo que se robó los reflectores en el Mundial 2026 | Reuters

Messi y Mbappé escriben nuevos capítulos en la historia mundialista

Además del récord de victorias, Lionel Messi estableció un nuevo récord al marcar en nueve partidos consecutivos de Copa del Mundo. El argentino superó el registro que compartían Just Fontaine y Jairzinho, quienes habían conseguido anotar en seis encuentros seguidos. La Pulga también dejó una nueva estadística en los disparos de larga distancia al convertirse en el futbolista con más goles desde fuera del área en la historia del Mundial con siete anotaciones. Durante el torneo 2026 sumó tres goles desde fuera de los 16.5 metros para superar la marca del brasileño Rivelino.

Por su parte, Kylian Mbappé también formó parte de otro récord ofensivo junto a Ousmane Dembélé. Ambos futbolistas franceses se convirtieron en la segunda pareja de compañeros en alcanzar seis goles en una misma edición mundialista. Antes de ellos, Jude Bellingham y Harry Kane habían conseguido el mismo registro con Inglaterra en este Mundial 2026.

Michael Olise fue otro de los futbolistas que hizo historia con Francia al registrar siete asistencias en una misma Copa del Mundo. El extremo francés superó la marca que pertenecía a Pelé, quien había conseguido seis pases de gol en México 1970. Además, Olise estableció un récord individual al convertirse en el jugador con más asistencias hacia un mismo compañero en una edición mundialista, con cinco para Kylian.

Cristiano Ronaldo, Rodri y los porteros que también hicieron historia

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo. El delantero portugués alcanzó la marca durante el torneo 2026 y se colocó como el segundo goleador más veterano en la historia del certamen con 41 años, solo detrás del camerunés Roger Milla con 43.

Cristiano Ronaldo marcó por primera vez en duelo de eliminación directa | Reuters

En el mediocampo, Rodri superó su propio récord de pases completados en una edición mundialista al registrar 790 envíos exitosos. El español había establecido la marca anterior en Qatar 2022 con 638 pases completados. Cabe mencionar que en la competencia de este año disputó más encuentros con La Roja, tanto por el formato como por haber llegado hasta la final.

Los guardametas también tuvieron participación en la lista histórica. Eloy Room, portero de Curazao, igualó el récord de más atajadas en un partido mundialista con 16 intervenciones frente a Ecuador. El registro pertenecía a Tim Howard, quien lo consiguió con Estados Unidos ante Bélgica en Brasil 2014.

Por otra parte, Unai Simón cerró el Mundial 2026 con una marca defensiva al conseguir siete partidos sin recibir gol durante el torneo. El arquero español superó la anterior cifra de cinco porterías invictas de varios guardametas, incluido su compatriota Iker Casillas, y fue parte de una selección que recibió solamente un gol en toda la competencia.

Unai Simón, arquero de España / Reuters/Kirby Lee.

Los récords que se rompieron en la Copa del Mundo 2026

La edición 2026 dejó marcas históricas protagonizadas por futbolistas, entrenadores y porteros. Estos fueron todos los récords reconocidos por la FIFA:

Dick Advocaat | Curazao | Entrenador más veterano (78 años y 271 días)

Jude Bellingham y Harry Kane | Inglaterra | Primeros compañeros en alcanzar seis goles en una misma edición (6 tantos)

Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé | Francia | Primeros compañeros en repetir el récord de seis goles en una misma edición (6 tantos)

Didier Deschamps | Francia | Entrenador con más partidos dirigidos en una Copa del Mundo (26 juegos)

Johan Manzambi | Suiza | Jugador más joven en marcar un doblete como suplente (20 años y 247 días)

Kylian Mbappé | Francia | Máximo goleador histórico de la Copa del Mundo (22 goles)

Lionel Messi | Argentina | Jugador con más victorias en la historia del Mundial (23 triunfos)

Lionel Messi | Argentina | Jugador con goles en más partidos consecutivos de Copa del Mundo (9 encuentros)

Lionel Messi | Argentina | Jugador con más goles desde fuera del área en Mundiales (7 anotaciones)

Michael Olise | Francia | Más asistencias en una misma edición de la Copa del Mundo (7 asistencias)

Michael Olise y Kylian Mbappé | Francia | Mayor cantidad de asistencias de un jugador hacia otro en una edición (5 pases de gol)

Rodri | España | Más pases completados en una misma Copa del Mundo (790 pases)

Cristiano Ronaldo | Portugal | Jugador con goles en más ediciones mundialistas (6 Mundiales)

Eloy Room | Curazao | Más atajadas en un partido de una Copa del Mundo (16 intervenciones)

Unai Simón | España | Más partidos con portería en cero en una misma Copa del Mundo (7 vallas invictas)

La Copa del Mundo 2026 quedó marcada por la consagración de España, pero también por los nuevos registros que dejaron futbolistas como Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Rodri y varias figuras que quedaron inscritas en la historia del torneo más importante del fútbol internacional.

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