Marcel Hernández pide salir de Herediano y un club ya toma ventaja para ficharlo

Sorpresiva salida del delantero, figura del Team en los últimos torneos.

Marcel Hernández se marcha del Herediano | @csherediano1921

Herediano recibió una noticia inesperada en medio de un momento de importantes movimientos deportivos. Marcel Hernández solicitó formalmente su salida del conjunto florense y llegó a un acuerdo para rescindir el contrato que todavía lo vinculaba con la institución. El delantero cubano quedó como jugador libre y su futuro podría estar fuera de Costa Rica, ya que desde El Salvador aparece un club que busca avanzar por su contratación.

La noticia fue confirmada oficialmente por Herediano este miércoles. A diferencia de una decisión unilateral de la dirigencia, fue el propio Marcel Hernández quien pidió terminar anticipadamente su vínculo para tener la posibilidad de aprovechar una nueva oportunidad profesional.

“El Club Sport Herediano informa que, atendiendo una solicitud expresa del jugador Marcel Hernández, ambas partes han acordado su salida de la institución en condición de jugador libre, con el objetivo de facilitarle la posibilidad de aprovechar una oportunidad profesional”, explicó el club mediante un comunicado.

La institución decidió aceptar el pedido y permitir que el atacante negocie su próximo contrato sin necesidad de que otro equipo acuerde previamente su transferencia con los florenses. “El Club ha decidido respaldar su solicitud y acompañarlo en este nuevo paso de su carrera, como muestra de reconocimiento a su compromiso, entrega y profesionalismo durante el tiempo que defendió nuestros colores”, agregó Herediano. De esta manera, Hernández termina su etapa en el Team por decisión propia y queda inmediatamente en condiciones de buscar un nuevo destino.

¡MUCHAS GRACIAS, MARCEL!



Informamos que, atendiendo una solicitud expresa del jugador Marcel Hernández, ambas partes han acordado su salida de la institución en condición de jugador libre, con el objetivo de facilitarle la posibilidad de aprovechar una oportunidad profesional. pic.twitter.com/OBZ0aLx8DE — Club Sport Herediano (@csherediano1921) August 13, 2026

¿Dónde jugará Marcel Hernández tras salir de Herediano?

La gran incógnita ahora pasa por conocer el próximo equipo del delantero. Según informó el periodista costarricense Kevin Jiménez, desde El Salvador ya existe un interesado que tomó ventaja en las negociaciones. Se trata de Inter Santa Tecla, que estaría presionando para cerrar la incorporación de Hernández. El acuerdo todavía no está concretado, pero las conversaciones avanzan y el conjunto salvadoreño aparece actualmente como el mejor posicionado.

Jiménez también señaló que existen otros clubes interesados en contratar al atacante, aunque la propuesta procedente de El Salvador llevaría la delantera. Por ese motivo, el próximo paso de la carrera de Hernández podría definirse próximamente. La forma en que se produjo su salida de Herediano también facilita cualquier negociación. Al haber acordado la rescisión y quedar en condición de jugador libre, Hernández puede negociar directamente las condiciones de su incorporación con su próximo equipo.

La decisión de Marcel Hernández supone otro movimiento importante para un Herediano que atraviesa días de cambios. Esta vez, sin embargo, fue el propio futbolista quien manifestó su intención de marcharse y la institución decidió facilitar su salida ante la posibilidad de continuar su carrera en otro proyecto. Ahora todas las miradas estarán puestas en Inter Santa Tecla y en las demás instituciones que puedan entrar en la carrera por su contratación. Por el momento, lo único confirmado es que Marcel Hernández ya no continuará en Herediano y quedó libre para definir su próximo equipo.

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