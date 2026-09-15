Problemas para Tena: Guatemala y una baja de peso para la Nations League 2026

Ordóñez no será opción por lesión y ya hay sustituto.

Tena prepara la nueva convocatoria de Guatemala | @fedefut_oficial

A diez días para el debut de Guatemala en la Concacaf Nations League 2026, de visitante contra Jamaica, el cuerpo técnico recibió una mala noticia que tuvo que ver con la baja confirmada de Arquímedes Ordóñez. El talentoso atacante sufrió una lesión en uno de sus tobillos durante el último partido con su equipo, y luego de realizarse los estudios pertinentes se conoció que estará fuera de los campos durante al menos 15 días.

Ante ese escenario, Luis Fernando Tena tomó la determinación de convocar al talentoso delantero de Municipal, Jefry Bantes, de buen presente en su equipo y con la particularidad de que pudo sostener en el tiempo, a pesar de que no venía siendo titular. De hecho, jugó apenas dos de los últimos diez de arranque aunque también ingresó siempre.

No es una baja más, es una de peso. Estaba llamado a ser la referencia central de la ofensiva junto a Darwin Lom, quien por su parte se recupera de una molestia muscular y se espera que pueda ser opción para el segundo partido, por lo que de esta manera el seleccionado no podría contar en su primer partido con ninguno de sus delanteros titulares.

Guatemala ya conoce sus rivales en la Liga de Naciones Concacaf

Guatemala integra el Grupo B de la competencia junto a los seleccionados de Honduras, El Salvador, Surinam, Martinica y Jamaica. De acuerdo con el formato de competencia y el sorteo realizado, los dirigidos por Tena disputarán dos partidos en condición de local y los otros tres como visitantes. La fase de grupos tendrá una importancia determinante, ya que solamente los dos mejores seleccionados de cada zona conseguirán avanzar a los cuartos de final, instancia en la que comenzará el verdadero desafío por el título.

La Concacaf confirmó las fechas, horarios y sedes de los partidos que tendrá la Selección Nacional de Guatemala. La Bicolor iniciará su participación como visitante ante Jamaica y posteriormente tendrá dos encuentros en condición de local frente a El Salvador y Surinam.

Jamaica vs Guatemala: viernes 25 de septiembre a las 19:00 horas en el National Stadium de Kingston. Guatemala vs El Salvador: lunes 28 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”. Surinam vs Guatemala: viernes 2 de octubre a las 19:00 horas en el Dr. Franklin Essed Stadium. Guatemala vs Surinam: lunes 5 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”.

Los 24 de Guatemala

Luis Morán – Antigua GFC

José Rosales – Antigua GFC

Oscar Castellanos – Antigua GFC

William Fajardo – Antigua GFC

César Calderón – Municipal

Carlos Estrada – Municipal

Jonathan Franco – Municipal

José Morales – Municipal

Rudy Muñoz – Municipal

Jefrey Bantes – Municipal

Kenderson Navarro – Municipal

Nicolás Samayoa – Municipal

Kevin Ruiz – Xelajú MC

Jorge Aparicio – Xelajú MC

Allen Yanes – Mixco

Kevin Ramirez – Malacateco

Stheven Robles – Comunicaciones

Aarón Herrera – Sin club

Nicholas Hagen – Columbus Crew

Óscar Santis – Brunei FC

Matthew Evans – LA FC

Olger Escobar – CF Montreal

Rubio Rubín – El Paso Locomotive FC

Darwin Lom – Club The Stongest

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