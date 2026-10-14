Cobán Imperial vs Municipal en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Cobán Imperial vs Municipal, dónde ver por TV (Clarosports)

Por la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, se miden en el estadio Verapaz los equipos de Cobán Imperial y Municipal, en uno de los juegos más atractivos de la fecha. El equipo local viene de una dura derrota a manos de Antigua que lo deja en los últimos lugares mientras que la visita llega tras un empate que lo coloca líder.

El equipo de Cobán Imperial llega a este partido en medio de una crisis de resultados peligrosa, está 11° con 13 unidades y de no conseguir la victoria no solo empezará a quedar relegado de la lucha por meterse en los puestos de clasificación, sino que podría peligrar su continuidad en la máxima categoría ya que hacer un mal apertura te condiciona de cara al Clausura.

Por su parte, los ‘escarlatas’ de Municipal llegan en calidad de líderes del torneo con 25 unidades, y tienen por delante la gran oportunidad de sacar una victoria que les garantice seguir en lo más alto. Llegan de un sorpresivo empate frente a Marquense, por lo que buscan volver a la victoria cuanto antes.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Cobán Imperial vs Municipal de la jornada 14 de la Liga de Guatemala

El encuentro entre Cobán Imperial vs Municipal será el jueves 15 de octubre de 2026 a las 15:00 horas de Guatemala en el Estadio Verapaz. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cobán Imperial vs Municipal hoy

Cobán Imperial: Tomás Casas; Luis de León, Darwin Torres, Selvin Tení, Eduardo Soto, Ángel Cabrera, Byron Leal, Michael Moreira, Janderson Pereira (capitán), Lester Ical y Juan Carlos Winter.

Municipal: Kenderson Navarro; Cristopher Raymundo, Carlos Estrada, Nicolás Samayoa, José Morales (capitán), Rudy Muñoz, Yunior Pérez, John Méndez, Cristian Hernández, Erik López y Jefry Bantes.



Antecedentes y últimos resultados del Cobán Imperial vs Municipal en Liga de Guatemala

Los últimos cinco enfrentamientos entre Cobán Imperial vs Municipal :

: 9 de agosto de 2026: Municipal 2-0 Cobán Imperial.

Municipal 2-0 Cobán Imperial. 5 de abril de 2026: Municipal 0-0 Cobán Imperial.

Municipal 0-0 Cobán Imperial. 18 de febrero de 2026: Cobán Imperial 0-0 Municipal.

Cobán Imperial 0-0 Municipal. 12 de octubre de 2025: Municipal 3-1 Cobán Imperial.

Municipal 3-1 Cobán Imperial. 3 de agosto de 2025: Cobán Imperial 0-1 Municipal.

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