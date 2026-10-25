Lobos UPNFM vs Olimpia en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

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Lobos UPNFM vs Olimpia, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Lobos UPNFM recibe a Olimpia en el estadio Emilio Williams de Choluteca por la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Los universitarios buscarán prolongar su recuperación ante un conjunto merengue que necesita sumar para mantenerse en la pelea por el liderato. Aquí te contamos el horario y dónde mirar en vivo este encuentro del fútbol hondureño.

Lobos UPNFM suma 12 puntos y ocupa la octava posición, producto de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas. Los universitarios vienen de golear 4-0 al Atlético Independiente como visitantes y acumulan cuatro partidos consecutivos sin perder ni recibir goles, con tres triunfos y una igualdad. Después de un comienzo complicado, la Manada buscará aprovechar la localía para sostener esa mejoría y fortalecer sus aspiraciones de clasificación a la siguiente fase.

Por su parte, Olimpia cuenta con 23 unidades, después de conseguir siete triunfos, dos empates y una derrota. El León viene de vencer 2-1 a Real España en su última presentación en el campeonato nacional y encadena tres victorias en la Liga, tras superar también al Atlético Independiente y a Génesis. Los albos buscarán trasladar ese buen momento a Choluteca, aunque como visitantes apenas consiguieron un triunfo en sus últimos cuatro compromisos ligueros.

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¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Lobos UPNFM vs Olimpia de la jornada 11 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Lobos UPNFM y Olimpia será el domingo 25 de octubre a las 19:00 horas en el estadio Emilio WIlliams y se podrá ver en vivo y en directo a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Lobos UPNFM vs Olimpia hoy

Ni Lobos UPNFM ni Olimpia cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Salomón Nazar y Eduardo Espinel no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Lobos UPNFM: Alex Guity; Dayron Suazo, Geremy Rodas, José García, Omar Elvir; Yefferson Hinestroza, Marcelo Santos, Samuel Elvir, Moisés Rodríguez; Daniel Carter y Juan Martínez. DT: Salomón Nazar.

Olimpia: Edrick Menjívar; Félix García, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Kevin Guity; José Raúl García, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez; Nicolás Dibble, Kilmar Peña y Yustin Arboleda. DT: Eduardo Espinel.

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Antecedentes y últimos resultados del Lobos UPNFM vs Olimpia en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Lobos UPNFM y Olimpia:

2 de agosto de 2026 | Olimpia 2-0 Lobos UPNFM | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 2 de abril de 2026 | Olimpia 0-0 Lobos UPNFM | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 7 de febrero de 2026 | Lobos UPNFM 0-1 Olimpia | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 5 de octubre de 2025 | Lobos UPNFM 1-2 Olimpia | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 26 de julio de 2025 | Olimpia 2-0 Lobos UPNFM | Torneo Apertura 2025

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