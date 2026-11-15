Guatemala viaja este domingo a Canadá: la solución de 120 mil dólares para llegar a Toronto

El partido se disputará el lunes 16 de noviembre en el BMO Field de Toronto.

Guatamela sueña con dar el golpe ante Canadá (FFG)

La Selección de Guatemala logró reorganizar su viaje a Canadá después de que la cancelación de su vuelo comercial complicara los preparativos para la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. La delegación encabezada por Luis Fernando Tena viajará este domingo 15 de noviembre a Toronto mediante un vuelo chárter.

El traslado estaba previsto originalmente para el sábado 14 de noviembre, pero las complicaciones en las operaciones aéreas de Estados Unidos impidieron que la Bicolor pudiera cumplir con su itinerario. Esta situación generó preocupación por el escaso margen disponible antes del encuentro frente al seleccionado canadiense.

Ante el inconveniente, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) solicitó a Concacaf modificar la fecha del compromiso. Sin embargo, el organismo regional rechazó el pedido, por lo que las autoridades guatemaltecas debieron buscar una alternativa para garantizar la presencia del equipo en Toronto.

¿Cuándo viajará Guatemala a Canadá y por qué contrataron un vuelo chárter?

La solución fue contratar una aeronave privada para trasladar directamente a la delegación. La gestión estuvo encabezada por el presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz, y representaría una inversión aproximada de 120 mil dólares, según la información.

El vuelo está previsto para este domingo 15 de noviembre, con salida desde el Aeropuerto Internacional La Aurora alrededor de las 13:00 horas. La selección espera llegar a Toronto durante la tarde, aunque el horario definitivo dependerá de la operación aérea.

Esta modificación reducirá considerablemente el tiempo de preparación del equipo de Luis Fernando Tena. Los futbolistas dispondrán de aproximadamente 24 horas para descansar, adaptarse al traslado y completar los últimos trabajos antes de disputar el encuentro decisivo.

Guatemala afrontará la revancha después de perder por 3-2 en el estadio Manuel Felipe Carrera. La Bicolor llegó al descanso con tres goles de desventaja, pero las anotaciones de Óscar Santis y Matthew Evans permitieron mantener abierta la eliminatoria.

El partido se disputará el lunes 16 de noviembre en el BMO Field de Toronto. Guatemala deberá revertir el marcador global para avanzar a las semifinales y continuar en la pelea por la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

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